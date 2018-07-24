Ещё
Трамп обрушил рубль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп обрушил рубль 

Рамблер 1 час назад
Курс рубля резко обвалился после заявления американского президента Дональда Трампа об опасности вмешательства России в предстоящие выборы в США, передает РБК.
За полчаса курс евро вырос на 81 копейку, доллар подорожал на 72 копейки.
>> Трамп топит рубль: когда доллар будет по 70
Рост иностранных валют начался в 19.12 мск, когда американский лидер выступил с заявлением об опасности российского вмешательства в выборы в ноябре 2018 года, когда будут переизбираться члены нижней палаты конгресса и треть сенаторов, а также губернаторы большинства штатов.
В 19.12 доллар на Московской бирже стоил 62,72 рубля, евро — 73,28 рубля. Через полчаса, в 19.42 доллар достиг отметки 63,44 рубля, евро вырос до 74,09 рубля.
Комментарии128  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ и другие события дня24
Россия стянула военную технику к западным рубежам489
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть183
Тяжелобольная Терехова не может говорить30
Путин дал добро на новый мегамост835
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение