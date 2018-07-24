Трамп обрушил рубль 

Курс рубля резко обвалился после заявления американского президента Дональда Трампа об опасности вмешательства России в предстоящие выборы в США, передает РБК.
За полчаса курс евро вырос на 81 копейку, доллар подорожал на 72 копейки.
Рост иностранных валют начался в 19.12 мск, когда американский лидер выступил с заявлением об опасности российского вмешательства в выборы в ноябре 2018 года, когда будут переизбираться члены нижней палаты конгресса и треть сенаторов, а также губернаторы большинства штатов.
В 19.12 доллар на Московской бирже стоил 62,72 рубля, евро — 73,28 рубля. Через полчаса, в 19.42 доллар достиг отметки 63,44 рубля, евро вырос до 74,09 рубля.