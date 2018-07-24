Трамп обрушил рубль

Курс рубля резко обвалился после заявления американского президента Дональда Трампа об опасности вмешательства России в предстоящие выборы в США , передает РБК.

За полчаса курс евро вырос на 81 копейку, доллар подорожал на 72 копейки.

Рост иностранных валют начался в 19.12 мск, когда американский лидер выступил с заявлением об опасности российского вмешательства в выборы в ноябре 2018 года, когда будут переизбираться члены нижней палаты конгресса и треть сенаторов, а также губернаторы большинства штатов.