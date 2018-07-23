ФАС оценила совокупный ущерб от картелей в России

«Наиболее чувствительные сферы, в которых мы чаще выявляем факты картелизации экономики — строительство, и, прежде всего, дорожное строительство, закупка лекарств и медицинских изделий для муниципальных и государственных нужд, транспорт и перевозки, ЖКХ, можно добавить сюда еще закупку продуктов питания», — добавил он.

Замруководителя ФАС отметил, что в 2017 году в России было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях.

ВВП России в 2017 г. составил 92 трлн руб. в текущих ценах, соответственно оценка ФАС ущерба от картелей соответствует 1,8 трлн руб.