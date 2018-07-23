G20: торговая напряженность угрожает росту мировой экономики 

Москва, 23 июля — «Вести. Экономика». Министры финансов и главы ЦБ стран G20 заявили, что торговая напряженность угрожает росту мировой экономики, сообщает Bloomberg.
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Глобальный рост остается устойчивым, и многие страны с формирующимся рынком лучше подготовлены к кризисам, но риски для мировой экономики возросли, отметили министры финансов и главы центральных банков стран G20 в заявлении, опубликованном по итогам двухдневного саммита в Буэнос-Айресе. Основными рисками они назвали «рост финансовой уязвимости, усиление торговой и геополитической напряженности, глобальные дисбалансы, неравенство и структурно слабый рост». Развивающиеся рынки также сталкиваются с угрозами, включая рыночную волатильность и отток капитала, предупредили в G20. В мартовском заявлении группы не упоминалась торговая напряженность. Торговля была основной темой дискуссий в минувшие выходные, после того как президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил ввести дополнительные пошлины на импорт из Китая на миллиарды долларов. Австралия и Канада заявили, что США по-прежнему привержены свободной и открытой торговле, тогда как представители Европы использовали более жесткие формулировки в отношении торговой политики Белого дома. Как сообщали «Вести. Экономика», в пятницу Трамп также обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании валютными курсами для получения преимуществ в торговле. Однако чиновники из стран G20 подтвердили обязательства, которые они взяли на себя в марте, пообещав не девальвировать валюты с целью получения конкурентных преимуществ.