Внешний фон пока не дает веских оснований для разворота вверх по индексу РТС

В пятницу наблюдалось углубление коррекции вниз по индексу РТС. Риски, связанные с возможностью расширения санкций в отношении РФ со стороны США (с такой инициативой выступают некоторые из сенаторов) по-прежнему препятствуют сокращению дисконта по финансовым мультипликаторам, с которым российские бумаги торгуются в сравнении с мировыми аналогами. В секторе высоколиквидных бумаг акции Роснефти (ROSN) подешевели на 1.8%, Сбербанка (SBER) — на 1.5%, Северстали (CHMF) — на 1.2%, Новатэка (NVTK) — на 1.0%.

Во втором эшелоне вновь была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Коршуновского ГОКа (KOGK) подешевели на 5.3%, Белона ( BLNG ) — на 4.5%, ЧМК (CHMK) — на 4.3%.

Фондовые индексы США потеряли в пределах 0.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.

Внешний фон пока не дает веских оснований для разворота вверх по индексу РТС, но падение на 6.3% за прошедшую неделю выглядит избыточным, а значит, в краткосрочной перспективе не исключена приостановка коррекции вниз. Тем временем «торговые войны» остаются сдерживающим фактором для инвесторов на рынках акций в целом. Так, президент США Д. Трамп в телевизионном интервью обвинил Китай в манипулировании курсом юаня и пригрозил расширением действия ввозных пошлин на все товары, импортируемые из КНР (как сообщает Wall Street Journal, возможность такого решения подтвердил и министр финансов США Стивен Мнучин ).

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль вслед за ослаблением доллара к корзине мировых валют (индекс доллара DXY в пятницу понизился на 0.7%).