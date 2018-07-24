Ещё
Обзор рынка: стимулы китайского ЦБ против роста доходности UST
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Основательница Femen покончила с собой
Основательница Femen покончила с собой

Обзор рынка: стимулы китайского ЦБ против роста доходности UST 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 24 июля — «Вести. Экономика» В понедельник коррекция вниз по индексу РТС приостановилась — смягчение внешнего фона позволило трейдерам осознать, что дальнейшее расширение разрыва в значениях мултипликаторов между мировыми и российскими фондовыми индексами было бы не оправданным. В итоге Сбербанк (SBER) подорожал на 2.0%, Мечел (MTLR) — на 1.7%, Газпром (GAZP) — на 1.4%, Северсталь (CHMF) — на 1.1%, Газпром нефть (SIBN) и Лукойл (LKOH) — на 0.9%.
Во втором эшелоне наметилось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Северо-Запада (MRKZ) подорожали на 5.6%, корпорации Иркут (IRKT) — на 4.8%, НМТП (NMTP) — на 3.5%.
Фондовые индексы США в среднем немного повысились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдается повышение.
В краткосрочной перспективе актуальным сценарием выглядит консолидация по индексу РТС. В то время как трейдеры на азиатских фондовых площадках демонстрируют оптимизм, связанный с планом китайского центробанка по стимулированию внутреннего спроса (а отчасти, и со слухами о возможности «тонкой настройки» денежной политики Банком Японии, заседание которого пройдет на следующей неделе), обстановка на сырьевых рынках не выглядит столь определенной. Кроме того, к потенциально негативным для развивающихся рынков факторам следует отнести наметившийся рост доходности по казначейским облигациям США (UST). Так, доходность по десятилетним бумагам повысилась с 2.89% годовых в пятницу до 2.95% в понедельник. На валютном рынке коррекция вниз по индексу доллара (DXY) приостановилась, что может способствовать приостановке коррекции вниз и по паре доллар-рубль вблизи отметки 63.0.
Антон Старцев, CFAведущий аналитик ИФ «ОЛМА»
Вести.Ru: последние новости
Украина получит от США 200 миллионов долларов на военные нужды Венесуэла: глубочайший кризис и инфляция в миллион процентов Трамп заявил о готовности применить пошлины на $500 млрд товаров из Китая
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции86
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую148
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью33
Максакова потеряла сына в его день рождения14
Путина попросили спасти Йемен786
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение