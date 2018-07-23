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Судоходные компании РФ просят льготы из-за резкого роста цен на топливо
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Судоходные компании РФ просят льготы из-за резкого роста цен на топливо 

Прайм 31 минуту назад
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российская палата судоходства (РПС) просит предоставить ряд льгот внутреннему водному транспорту из-за резкого роста цен на топливо, пишет в понедельник газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо президента РПС главе Минтранса Евгению Дитриху от 5 июля.
В частности, палата хочет ввести двойной вычет на акциз на дизтопливо для речных судов, понизить или обнулить НДС на перевозку грузов, пассажиров и багажа внутренним водным транспортом. Также РПС настаивает на переносе сроков вступления в силу техрегламента Таможенного союза, который с 2020 года запрещает выпуск и использование судового топлива с массовой долей серы более 0,5%.
Отмечается, что на проблемы судоходных компаний в связи с ростом цен на топливо уже жаловался президенту РФ Владимиру Путину глава Союза транспортников России, первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов. В письме РПС говорится, что доля расходов на топливо в себестоимости речных перевозок — 30–50%, а за апрель-июль цены на него выросли в 1,5 раза к 2017 году и продолжат рост.
В Минтрансе газете сообщили, что рассматривают обращение. В Минфине предложений еще не получали. По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, обращение РПС туда поступило вместе с предложениями Минтранса. Эти вопросы, уточнил чиновник, не относятся к компетенции ФАС, но за ситуацией на рынке судового топлива служба следит. По ее данным, основной рост цен пришелся на последние два года, но по структуре затрат расходы на топливо в 2018 году находятся на уровне, близком к тому, что был четыре-шесть лет назад.
Цены на дизтопливо в летние периоды менялись темпами, близкими к темпам инфляции в 2012-2013 годы. В 2014-2016 годы в летний период цены отставали от инфляции в два-пять раз, в 2017-2018 годы — опережали инфляцию в 2,5 раза. По оценкам ФАС, на динамику влияют рост акцизов, «отвязка» курса рубля от цен на нефть и рост мировых цен на топливо. Цены на мазут, уточнил Голомолзин, в 2018 году выросли на 14% к 2014 году, а в 2015-2017 годы были ниже в 1,5-2 раза.
По оценкам РПС, за текущую навигацию дополнительные расходы речников составят около 10 миллиардов рублей.
Клявин также указал, что большинство банков отказывают компаниям в дополнительных кредитах, а при попытке пересмотра провозной платы по ранее заключенным договорам грузовладельцы уходят на альтернативные виды транспорта. В особо сложной ситуации, как указывали участники рынка и ранее, оказались круизные компании, продающие туры заранее. Но есть и угрозы срыва перевозок по «северному завозу», нарушения планов обновления флота, графиков платежей по кредитам и банкротства компаний, отмечает газета.
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