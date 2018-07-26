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Обзор рынка: перемирие в «торговых войнах» открывает окно возможностей для инвесторов
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Обзор рынка: перемирие в «торговых войнах» открывает окно возможностей для инвесторов 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 июля — «Вести. Экономика» В среду обстановка на рынке акций оставалась сравнительно оптимистичной. Поток корпоративной отчетности в США дал основания для повышения по западным фондовым индексам, а смягчение опасений в отношении «торговых войн» между США и ЕС стало фактором усиления «спроса на риск» на рынках в целом. Лучше рынка выглядел нефтегазовый сектор — соответствующий отраслевой индекс, рассчитываемый Московской биржей, повысился на 0.9%, в то время как индекс МосБиржи прибавил 0.2%. Акции Новатэка (NVTK) подорожали на 2.4%, Татнефти (TATN) — на 1.9%, Лукойла (LKOH) — на 1.5%.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Юга (MRKY) подорожали на 18.7%, корпорации Иркут (IRKT) — на 6.5%, Томской распределительной компании (TORS) — на 5.3%.
Фондовые индексы США повысились на 0.7% — 1.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским индексам также наблюдается коррекция вниз.
Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС — поддержку рынку оказывают благоприятная обстановка на рынке нефти (в среду вечером стало известно о заметном сокращении запасов сырой нефти в США за неделю) и смягчение опасений, связанных с ростом торговых барьеров в мировой экономике (США и ЕС договорились о приостановки действия повышенных пошлин на ряд товаров, включая автомобили). Тем не менее, внешний фон пока не выглядит достаточно определенным, чтобы обеспечить устойчивый подъем. Тем временем в США в разгаре сезон выхода корпоративной отчетности за второй квартал текущего года — сегодня, как ожидается, отчетность опубликуют 72 компании из индекса S&P 500. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль вслед за индексом доллара (DXY), отражающим динамику курса доллара к корзине мировых валют.
Антон Старцев, CFA  ведущий аналитик ИФ «ОЛМА»
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