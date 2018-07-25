Июль на российском рынке не стал месяцем роста

Как мы и полагали месяц назад, июль на нашем рынке не стал месяцем роста. После двух дней роста индекс МосБиржи откатывается вниз. Сам факт, что коррекция к падению составила меньше 50% волны июльского снижения и то, что индекс МосБиржи не смог протестировать сопротивление 2290, показывает, что рынок слабый. В преддверии выборов в Сенат США 6 ноября вероятно обострение отношений между США Россией . Вероятно усиление санкционного давления на покупателей и держателей российских облигаций. Индекс развивающихся рынков от MSCI вблизи июльского максимума, но при этом пока не пробил наверх годовой понижающийся тренд. И я не уверен, что он пробьет в первой половине августа, учитывая торговую войну между США и Китаем

Глава отдела по долговым рынкам развивающихся стран в Schroders Джеймс Баррину считает, что если торговая напряженность негативно скажется на темпах роста китайской экономики, то это не пройдет незамеченным для мировой экономики. Китайская экономика — вторая по величине в мире и первая страна по паритету покупательной способности. Но главное — это один из крупнейших торговых партнеров почти для каждой страны мира. «Если рынок решит, что торговые войны причиняют существенный урон экономике таких размеров, то, я думаю, аппетит к риску в мире довольно быстро сойдет к нулю», — сказал Баррину.

МВФ во вторник в годовом «Докладе по внешнеэкономическому сектору» (External Sector Report) сказал, что доллар США переоценен, китайский юань оценен в соответствии с фундаментальными показателями, а почти половина счетов текущих операций разных стран мира на данный момент избыточны, что служит очередным фактором риска для экономического роста и усугубляет ситуацию вокруг торговой напряженности. В пятницу министр финансов США Стивен Мнучин сказал Reuters , что он очень обеспокоен падением юаня и что Казначейство будет «очень внимательно изучать вопрос на предмет того, не проводится ли валютных манипуляций с юанем».

Южная Корея, Нидерланды, Швеция и Турцию и МВФ сообщил, что, по оценкам его экспертов, профицит счета текущих операций Китая немного вырос за последний год, до 1,7% ВВП. Китай оказался в числе стран с избыточным балансом. Помимо Китая, среди стран со слишком большим профицитом, по мнению МВФ, оказались Германия Сингапур . А среди стран с чрезмерным дефицитом счета текущих операций, то есть тех, кто слишком много берет в долг, МВФ назвал США, Великобританию Аргентину . По оценке экспертов МВФ, приведенной в докладе, доллар США снова оказался переоцененным по сравнению с предполагаемым курсом, исходя из среднесрочных фундаментальных показателей, примерно на 8%-16%.

Нефтяные цены сегодня растут. Большинство инвенстбанков считает, что в конце года цены будут выше уровня 70 долларов, поэтому «медведям» сложно играть на пробитие этого уровня. Если бы напряженность между Ираном и США пошла бы на спад, они бы попробовали пробить этот уровень, а сейчас… С технической точки зрения, сильное сопротивление находится в районе 76,6 долларов (Brent).

Пока индекс развивающихся рынков не пробил понижающийся тренд, стоит воздержаться от покупок российских акций «широким фронтом». Осенью ожидается усиление социальной напряженности, связанное с пенсионной реформой.