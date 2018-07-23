Четыре фактора снижения российского рынка. Что ждать от индекса Мосбиржи?

Российский рынок акций на прошлой неделе значительно просел. Индекс МосБиржи падал все пять торговых сессий, причем попытки выкупа активов, которые в рублевом индикаторе наблюдаются всегда, даже в моменты масштабных срывов, в этот раз успехом не увенчались. С одной стороны, это фактор лета — рынок «тонкий», ликвидности в нем немного, к тому же большинство дивидендных отсечек к четвертой неделе июля уже состоялось. С другой, имеет место негативный для отечественного рынка акций фактор геополитики — международные инвесторы не исключают возможности усиления антироссийских санкций со стороны западных партнеров. Кроме того, в мире царит довольно сдержанное отношение к валютам развивающихся экономик, и рублю в том числе.

Помимо всего прочего, нефть держится в минусе, «быков» не пускают в позиции, поскольку информационный фон слишком неоднородный.

Среди сдерживающих негатив моментов стоит отметить налоговый период в России , чей пик придется как раз на стартующую неделю. Кроме того, в минувшую пятницу ситуация на вторичном рынке ОФЗ стабилизировалась, что должно помочь и рынку активов нащупать точку опоры.

Если в окружающем рынок новостном потоке не появится выраженного негатива, индекс МосБиржи на этой неделе попробует закрепиться в пределах 2220-2250 пунктов. Если же минор перевесит, индикатор спустится сначала к промежуточной поддержке на 2200 пунктов, а после проскользнет к 2195 пунктам.