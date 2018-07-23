Рынок акций РФ снизится, рубль откроется нейтрально

Рынок акций РФ снизится, рубль откроется нейтрально на фоне ослабления доллара на международном валютном рынке. В то же время на рынке акций могут продолжиться распродажи.

ПРОГНОЗЫ

"В начале этой недели внешний фон для рубля умеренно-позитивный. Геополитический фактор ушёл на второй план. Президент США Дональд Трамп переключился на торговые войны с Китаем и критику ФРС США . Котировки Brent стабилизировались в районе 73 долларов, распродажи в ОФЗ приостановились, доллар слабеет на мировых валютных рынках. Перечисленные факторы вместе с сохранением суверенного кредитного рейтинга России агентством S&P на прежнем уровне способствуют небольшому укреплению российской валюты", — комментирует Роман Ткачук из «Альпари».

Актуальный диапазон движения для пары доллар/рубль на сегодня составляет 62,8-63,8 рубля, для пары евро/рубль — 73,5-74,6 рубля, прогнозирует он.

Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал» ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением порядка 0,2-0,3%, в диапазоне 2240-2245 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2230, 2220 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2260, 2270 пунктов, отмечает он.

"После умеренно-негативного открытия индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых драйверов. Утреннее состояние внешнего фона не столь негативно для того, чтобы в российских акциях продолжались активные распродажи. Вместе с тем, локальный рынок акций уже явно накопил некоторый потенциал для краткосрочного коррекционного отскока вверх", — добавляет аналитик.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые индексы США завершили торги пятницы незначительным минусом на фоне неопределенности относительно торговых отношений с другими странами и заявлений президента Дональда Трампа.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 1,13%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,27%, японский Nikkei 225 снизился на 1,33%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,9%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 73 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,1% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1723 доллара против 1,1725 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Российский рынок завершил торги прошлой недели снижением по основным индексам.

К закрытию торгов пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,95%, до 2247,82 пункта, индекс РТС — на 0,88%, до 1114,59 пункта.