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Решение S&P по РФ носит нейтральный характер для отечественных биржевых площадок и рубля.
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Решение S&P по РФ носит нейтральный характер для отечественных биржевых площадок и рубля. 

Прайм 26 минут назад
Американские биржевые площадки в пятницу завершили торговую сессию на отрицательной территории из-за заявления Трампа о готовности ввести пошлины практически на весь объем китайской продукции, поступающей в США.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,09%, но сумел закрыться выше ключевого уровня 2800 пунктов, промышленный индекс Dow Jones отступил на 0,03%, NASDAQ потерял 0,06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на шесть базисных пунктов — до 2,89%, продемонстрировав максимальную отметку с конца мая.
Дональд Трамп в пятницу обвинил Китай и Евросоюз в манипулировании своими валютами и снижении процентных ставок. Однако продолжающееся давление Вашингтона на Пекин по торговым вопросам вкупе с риторикой американского регулятора о дальнейшем ужесточении монетарной политики само по себе привело к оттоку средств хедж-фондов с развивающихся рынков и ослаблению их валют. Китайский биржевой индекс Shanghai Composite уже торгуется в «медвежьей фазе». Тем не менее, по сообщению агенства Reuters, министр финансов Стивен Мнучин заявил в пятницу, что США внимательно следят за тем, не манипулировал ли Китай своим валютным курсом.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,65%, закрывшись на отметке $73,03 на фоне данных от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которые показали снижение мощностей нефтяных буровых установок за прошедшую неделю на пять единиц.
В настоящий момент локальными поддержками по Brent по-прежнему выступают отметки $71,20 и $70,20, сопротивления расположены на $73,50 и $75,10.
В пятницу рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне BBB— со стабильным прогнозом, отметив, что более позитивный рейтинг России может быть присвоен в следующие 24 месяца в случае «увеличения темпа восстановления экономики и роста ВВП на душу населения до показателя, сравнимого с аналогичными по уровню развития странами».
Данное решение S&P, на мой взгляд, носит нейтральный характер для отечественных биржевых площадок и рубля. А вот перспективы роста отечественного ВВП в следующие 24 месяца вызывают большие сомнения из-за большей приверженности правительства к сырьевой модели экономики и валютному регулированию.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,95%, закрывшись на отметке 2247,82 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2223 и 2200 пунктов, сопротивления расположены на 2265 п. и 2290 пунктов.
В текущей ситуации поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 111500, при проходе которой инструмент может снизиться к уровню 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 113500 и 115300 пунктов.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,51, укрепившись на 0,23% по отношению к доллару США. На данном этапе локальным сопротивлением в паре по-прежнему выступают отметки 63,90 и 64,20, поддержки расположены на 63,30 и 62,80.
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