Запад вынес России страшный приговор

Международное рейтинговое агентство Standard&Poorʼs подтвердило стабильное положение России в рейтинге инвестиционного уровня. Платежеспособность правительства страны оценивается на уровне «ВВВ-», который является низшей ступенью категории.

Несмотря на повышение цен на нефть и небольшой государственный долг, российскую экономику назвали «структурно слабой». По словам экспертов, ее развитие «ограничено тотальным контролем государства, а также неблагоприятным инвестиционным климатом».

По оценке агентства, в ближайшие пару лет зарубежные инвесторы продолжат снижать вложения в реальный сектор экономики страны. Аналитики убеждены, что каждый год Россия будет терять прямые иностранные вложения в размере 15 миллиардов долларов, передает finanz.ru

Также отмечается, что ВВП России на душу населения в два раза ниже, чем у стран с аналогичным рейтингом. Эксперты заверили, что темпы экономического роста будут отставать от общемировых в разы, несмотря на анонсированные планы по «ускорению».

При этом продолжить сдавать позиции и рубль. Ожидается, что к концу 2018 года доллар поднимется до 64 рублей, а к 2020 году — до 70.