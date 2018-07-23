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Запад вынес России страшный приговор
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Запад вынес России страшный приговор 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Международное рейтинговое агентство Standard&Poorʼs подтвердило стабильное положение России в рейтинге инвестиционного уровня. Платежеспособность правительства страны оценивается на уровне «ВВВ-», который является низшей ступенью категории.
Несмотря на повышение цен на нефть и небольшой государственный долг, российскую экономику назвали «структурно слабой». По словам экспертов, ее развитие «ограничено тотальным контролем государства, а также неблагоприятным инвестиционным климатом».
По оценке агентства, в ближайшие пару лет зарубежные инвесторы продолжат снижать вложения в реальный сектор экономики страны. Аналитики убеждены, что каждый год Россия будет терять прямые иностранные вложения в размере 15 миллиардов долларов, передает finanz.ru.
Также отмечается, что ВВП России на душу населения в два раза ниже, чем у стран с аналогичным рейтингом. Эксперты заверили, что темпы экономического роста будут отставать от общемировых в разы, несмотря на анонсированные планы по «ускорению».
При этом продолжить сдавать позиции и рубль. Ожидается, что к концу 2018 года доллар поднимется до 64 рублей, а к 2020 году — до 70.
Ранее ведущий аналитик Amarkets заявлял, что к падению национальной валюты может привести и политика Федеральной резервной системы США. В планах ФРС — еще дважды поднять ставки в этом году, уже в ближайшее время она увеличит объем операций по сокращению баланса до 40 миллиардов долларов.
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