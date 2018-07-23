S&P вынесло приговор российской экономике: инвесторы убегут, рубль ослабеет

Экономисты: в России все будет стабильно плохо

Международное рейтинговое агентство Standard&Poorʼs подтвердило суверенный рейтинг России. Платежеспособность правительства РФ оценивается на уровне «ВВВ-» — это низшая ступень инвестиционной категории.

Несмотря на небольшой государственный долг и наличие резервов, а также повышение цен на нефть, российскую экономику назвали «структурно слабой».

45% валютной выручки страны приходятся на экспорт нефти и газа, а сама экономическая система существенно ограничена в своем развитии из-за тотального контроля государства, неблагоприятного инвестиционного климата и неблагоприятной регуляторной среды, пишет finanz.ru

По оценке S&P, в ближайшее четыре года иностранные инвесторы продолжат снижать вложения в реальный сектор российской экономики. Ежегодно Россия будет терять прямые зарубежные инвестиции в размере от 1 до 1,1% ВВВ (15 млрд долларов).

Отмечается, что ВВП России на душу населения в два раза ниже, чем у стран с аналогичным рейтингом. Несмотря на анонсированные планы по «ускорению» экономического роста, его темпы будут отставать от общемировых в два раза: в 2018 году ожидается рост на уровне 1,6%, в 2019 — 1,7%, 2020 и 2021 годах — 1,8%.

Одновременно продолжить слабеть и рубль. В концу года доллар поднимется до 64 рублей, в 2019 — до 66,8 рубля, к 2020 году — до 69 рублей.

Режим санкций также будет действовать как минимум еще четыре года, лишив Россию возможности привлечения современных технологий и создавая неопределенность для потенциальных инвесторов.