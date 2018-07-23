Названы угрозы для рубля

Аналитики рассказали, что больше всего навредит рублю

На курс рубля на этой неделе будут больше всего давить внешние факторы, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. А поддержку ему может оказать начавшийся налоговый период, полагают они.

Доллар, скорее всего, будет расти, что неизбежно скажется на валютах развивающихся рынков. Во вторник и пятницу выходит важная статистика по экономике США — индекс деловой активности и данные по ВВП за второй квартал в годовом исчислении. По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, в первом случае ожидается стабильное значение, во втором — рост. Положительные ожидания по этим событиям помогут доллару укрепиться к мировым валютам, считает он.

"Но самым "вредным" для рубля и для российского рынка окажется выступление госсекретаря США Майка Помпео в Сенате с докладом о саммитах президента США с лидерами КНДР и РФ. Особенно пристальное внимание конгрессменов будет сосредоточено на встрече в Хельсинки", — говорит Веселов.

Американские конгрессмены не знают содержания беседы двух лидеров, и поэтому выражают озабоченность, что выливается в призывы к вводу против России новых санкций, отмечает аналитик. Поэтому доклад Помпео может спровоцировать критику Конгресса в сторону президента США, а это негативно отразится на рубле и на российском рынке, допускает Веселов.

Доллар будет укрепляться еще и на фоне торговых войн между США и Китаем , а также выхода инвесторов из активов развивающихся стран и увеличения вложений в долларовые активы, говорит руководитель службы разработки стратегии СМП-банка Анатолий Салтыков.

"Это будет оказывать давление на российскую валюту. Поддержки со стороны нефти не ожидается — топливный рынок демонстрирует волатильность", — отмечает аналитик.

Некоторую поддержку рублю все же окажет начавшийся налоговый период (компании-экспортеры продают валюту), его влияние будет более ощутимым на курс российской валюты в конце недели, добавляет финансовый аналитик "БКС Премьер" Александр Тараскин

По мнению Веселова, доллар на этой неделе будет торговаться в диапазоне 63,1-64,5 рубля. Салтыков считает, что этот коридор составит 63,2-64,2 рубля. По прогнозу руководителя отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константина Кочергина, на неделе доллар США будет торговаться в диапазоне 62,75-64,3 рубля. К концу недели он может консолидироваться возле отметки 64 рубля, не исключает Тараскин.