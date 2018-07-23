Форекс — Курс NZD/USD вырос в ходе азиатских торгов

Новозеландский доллар вырос против доллара США в понедельник.

На момент публикации данного материала NZD/USD торгуется на уровне 0,6822, прибавив 0,19%.

Мы полагаем, что поддержка теперь находится на отметке 0,6713, минимуме четверга, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,6823 — максимум сегодняшних торгов.

Между тем новозеландский доллар снизился против австралийского доллара и вырос против евро. Пара AUD/NZD, набрав 0,01%, достигла уровня 1,0897, а EUR/NZD, опустившись на 0,02%, достигла отметки 1,7212.