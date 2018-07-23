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Глава Кубы сравнил эмбарго США с «Динозавром»
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Глава Кубы сравнил эмбарго США с «Динозавром» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Adalberto Roque
Глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас Канель сравнил в воскресенье с "Динозавром" экономическое эмбарго США, действующее с начала 1960-х годов.
"Осталось немного тем для разговоров, но много для того, чтобы сделать, исправить и создать. Это будет непросто, потому что главным препятствием нашему развитию остается блокада, которая продолжается, как "Динозавр" Монтерросо", — приводит кубинское телевидение заявление Диас-Канеля на заседании Национальной ассамблеи народной власти.
Рассказ "Динозавр" гватемальского писателя Аугусто Монтерросо считается одним из самых коротких в мировой литературе и состоит из одной фразы: "Когда он проснулся, динозавр все еще был там".
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