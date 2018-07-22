Страны G20 отметили необходимость усилить диалог по угрожающим экономике рискам 

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июля. /ТАСС/. Министры финансов и главы центральных банков стран G20 отметили необходимость усилить диалог и принять меры для противодействия рискам для развития экономики. Об этом говорится в итоговом коммюнике, распространенном в воскресенье по итогам их встречи в Буэнос-Айресе.
"Мы признаем необходимость усилить диалог и меры для смягчения рисков и укрепления доверия", — говорится в документе.
В нем министры и главы ЦБ также отметили, что «кратко— и среднесрочные риски возросли» за последние годы. «Они включают в себя растущую финансовую уязвимость, увеличение торговой и геополитической напряженности, глобальный дисбаланс, неравенство», — отмечается в коммюнике.