Страны G20 отметили необходимость усилить диалог по угрожающим экономике рискам

"Мы признаем необходимость усилить диалог и меры для смягчения рисков и укрепления доверия", — говорится в документе.

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