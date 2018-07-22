Вернуть НДС: мундиаль заставил Россию раскошелиться

Система tax free России стартовала в апреле 2018 года. За это время таможня России обработала чеков на 1,3 млрд рублей, из которых почти миллиард пришелся на время проведения чемпионата мира по футболу. Лидерами по оформлению документов на возврат НДС стали китайцы, чья команда даже не участвовала в мундиале, тогда как победители-французы в покупках были гораздо скромнее.

Таможня на миллиард

С начала запуска в России системы tax free через таможенные органы страны прошло 13,4 тысячи чеков на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. «Первый чек tax free был выписан 10 апреля 2018 года», — рассказали « Газете.Ru в Федеральной таможенной службе (ФТС). В ведомстве также добавили, что за период по 10 июня обработали более 2 200 чеков на общую сумму свыше 400 млн рублей.

Санкт-Петербурга и Самый большой объем оформления tax free пришелся на время проведения чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля. Всего за это время в аэропортах Москвы Сочи таможенники обработали 11,2 тысячи чеков на сумму 943,8 млн рублей.

«С момента начала чемпионата мира по футболу количество оформленных чеков tax free увеличилось в восемь раз по сравнению с апрелем. Средний чек 1000 евро», — рассказала «Газете.Ru» директор по маркетингу международного оператора Global Blue LLC Наталья Яшкина.

Она добавила, что в настоящее время проект пилотный, то есть в нем участвуют ограниченное количество ритейлеров по локациям и городам. Он продлится до октября 2018 года, сказала собеседница издания.

За время чемпионата больше всего tax free было оформлено в московских аэропортах.

По данным ФТС, в Шереметьево через таможенников прошло чеков на 631,2 млн рублей, в Домодедово — 142,4 млн рублей, а во Внуково — больше 40 млн рублей. Таможня аэропорта Пулково обработала документов на 119,2 млн рублей, а сочинские сотрудники таможни — на 6 млн рублей.

Напомним, что сегодня магазины, включенные в утвержденный Минпромторгом список, должны выдавать покупателям из-за рубежа специальный чек.

«Документ (чек) для компенсации суммы налога оформляется по требованию физического лица — гражданина иностранного государства в одном экземпляре при реализации ему организацией розничной торговли в течение одного календарного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога», — говорится в Налоговом кодексе РФ.

Сегодня НДС в России составляет 18%, но уже с 1 января 2019 года может быть повышен до 20%. Возврату подлежит не весь уплаченный иностранцем НДС, а за вычетом стоимости услуги по компенсации налога.

Утешались покупками

По словам Яшкиной из Global Blue LLC, чаще всего иностранцы оформляют tax free на косметику, одежду, обувь и ювелирные изделия. Причем 50% всех оформленных чеков пришлось на туристов из Китая

Согласно данным ФТС, уже в первые три месяца работы «пилота» китайцы показывали наибольшую активность. По данным ведомства, за период с 10 апреля по 10 июня на китайцев приходилось более 80% чеков. «Следом за ними идут туристы из Латвии Азербайджана », — рассказали в пресс-службе ФТС.

Ситуация не поменялась и во время чемпионата по футболу — китайцы лидируют по числу оформленных tax-free, хотя их футбольная команда не представляла страну на мундиале.

За гражданами этой страны числится более 70% оформленных чеков на сумму больше 668 млн рублей за месяц матчей.

Кстати, именно китайцы после россиян получили больше всех паспортов болельщиков. По данным Минкомсвязи, речь идет о 68 тыс. человек. Статистика обладателей Fan ID не учитывает тех, кто просто приехал в страну в туристических целях, а также ради чемпионата, но во время матчей находился в организованных для фанатов зонах.

Активно совершали покупки и болельщики других стран, чьи команды не принимали участие в чемпионате. Так, таможня обработала чеков на 18,2 млн рублей жителей из ОАЭ , на 11,7 млн рублей -— граждан Тайланда, а также на 10,3 млн рублей — граждан Катара, где пройдет следующий чемпионат мира по футболу в 2022 году. Жители США , чья сборная также не участвовала в мундиале, оформили документов на tax free на общую сумму 7,9 млн рублей. При этом на них приходилось 52 тысячи оформленных Fan ID.

Фан-зоны в российских городах посетили 7,7 млн человек, включая как российских, так и иностранных болельщиков, сообщили в FIFA. Всего же на чемпионат приехали около 3 млн иностранных болельщиков, сообщила ранее вице-премьер России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец

Мексиканцы тоже проявили себя активно не только в покупке билетов на матчи, но и по тратам в магазинах с системой tax free. За ними числится оформленных чеков на 26,3 млн рублей. При этом по количеству оформленных паспортов на игры граждане этой страны тоже находятся в лидерах — 44 тыс. Fan ID. Команда Мексики проиграла сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Чемпион мира-2014, сборная Германии , заняла последнее место в своей группе на ЧМ-2018 по футболу и не вышла в плей-офф. Немецким болельщикам, которые оформили порядка 30 тысяч спортивных паспортов, оставалось только утешаться покупками. Для немцев таможня России обработала чеков на 19,8 млн рублей.

Команды Аргентины и Бразилии, которые завоевывали чемпионский титул FIFA в футболе в разные годы, в России не смогли дойти даже до полуфинала. Их болельщики надеялись на своих спортсменов, поэтому изначально планировали провести в России около месяца. Даже после поражения команд по Москве еще долго расхаживали толпы улыбающихся аргентинцев в бело-голубых полосатых майках, а также веселых бразильцев в зелено-желтых одеждах. Не проходили они и мимо магазинов с tax free. На аргентинцев приходится чеков на 9 млн рублей, на бразильцев — 7,6 млн рублей.

А вот болельщики сборной Франции , чья команда стала чемпионом мира на этом мундиале, были в тратах куда скромнее. Они оформили tax free всего на 4,3 млн рублей.