Германия докажет США независимость от российского газа

Германия намерена построить на своей земле первый терминал для приема сжиженного газа, что станет ответом президенту США Дональду Трампу на упреки в зависимости Берлина от российских энергоресурсов.
Терминал планируют построить в городе Брунсбюттель в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Инициативу уже поддержали местные власти, сообщает «ИноTV» со ссылкой на Handelsblatt.
В издании считают, что в пользу проекта говорит целый ряд «сильных политических аргументов» первый из которых — ответ Трампу на упреки о том, что Германия зависит от российских энергоресурсов и не допускает на свой рынок американский газ.
Активнее всего глава Белого дома выступает против «Северного потока — 2», так как для него этот проект — «бельмо на глазу». Кроме того, подчеркивают в Handelsblatt, президент США скорее озадачен вопросом продажи Берлину американского газа, а не энергетической безопасностью Германии.
Тема энергоресурсов играет большую роль в торговом конфликте немецкой и американской сторон. В США настаивают, чтобы им предоставили выход на европейский газовый рынок, и главной целью является здесь Германия, так как она относится к числу стран, имеющих выход к морю, но которые не могут принимать сжиженный газ.
В Берлине долгое время не обсуждали возможность закупки СПГ, так как этот вид газа дороже обычного, который идет по трубам, что обусловлено сложностью процесса его сжижения, а также доставки.
Но у него есть и преимущества, в числе которых — универсальность использования и экологичность. Эксперты считают, что СПГ имеет хорошие перспективы.
В данный момент российский природный газ вынужден существовать в условиях жесткой конкуренции, что усиливает позиции ЕС как импортера газа, подчеркивает Handelsblatt.
Напомним, президент Трамп заявил, что строительство «Северного потока — 2» является чудовищной ошибкой, и обвинил Германию в предоставлении России доминирования на рынке энергоносителей ФРГ.
Ангела Меркель отвергла критику Трампа и указала, что Германия проводит самостоятельную политику.