Германия докажет США независимость от российского газа

Германия в ответ на упреки Трампа построит терминал для приема американского СПГ

Германия намерена построить на своей земле первый терминал для приема сжиженного газа, что станет ответом президенту США Дональду Трампу на упреки в зависимости Берлина от российских энергоресурсов.

Терминал планируют построить в городе Брунсбюттель в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Инициативу уже поддержали местные власти, сообщает «ИноTV» со ссылкой на Handelsblatt

В издании считают, что в пользу проекта говорит целый ряд «сильных политических аргументов» первый из которых — ответ Трампу на упреки о том, что Германия зависит от российских энергоресурсов и не допускает на свой рынок американский газ.

Активнее всего глава Белого дома выступает против «Северного потока — 2», так как для него этот проект — «бельмо на глазу». Кроме того, подчеркивают в Handelsblatt, президент США скорее озадачен вопросом продажи Берлину американского газа, а не энергетической безопасностью Германии.

Тема энергоресурсов играет большую роль в торговом конфликте немецкой и американской сторон. В США настаивают, чтобы им предоставили выход на европейский газовый рынок, и главной целью является здесь Германия, так как она относится к числу стран, имеющих выход к морю, но которые не могут принимать сжиженный газ.

В Берлине долгое время не обсуждали возможность закупки СПГ, так как этот вид газа дороже обычного, который идет по трубам, что обусловлено сложностью процесса его сжижения, а также доставки.

Но у него есть и преимущества, в числе которых — универсальность использования и экологичность. Эксперты считают, что СПГ имеет хорошие перспективы.

В данный момент российский природный газ вынужден существовать в условиях жесткой конкуренции, что усиливает позиции ЕС как импортера газа, подчеркивает Handelsblatt.

Напомним, президент Трамп заявил, что строительство «Северного потока — 2» является чудовищной ошибкой, и обвинил Германию в предоставлении России доминирования на рынке энергоносителей ФРГ.