Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 0,09%

Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов коммуникаций, технологий и банковских услуг.

На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 поднялся на 0,09%.

В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Partner Comms (TA:PTNR), которые подорожали на 51,0 п. (3,59%), закрывшись на отметке в 1.471,000. Котировки Amot Investments Ltd (TA:AMOT) выросли на 36,0 п. (1,99%), завершив торги на уровне 1.847,000. Бумаги Cellcom Israel Ltd (TA:CEL) выросли в цене на 34,0 п. (1,64%), закрывшись на отметке 2.104,000.

Лидерами падения стали акции Sodastream International Ltd (TA:SODA), цена которых упала на 420,0 п. (1,32%), завершив сессию на отметке 31.300,0. Акции OPKO Health Inc (TA:OPK) поднялись на 26,00 п. (1,20%), закрывшись на уровне 2.149,000, а Harel Ins&Inv (TA:HARL) снизились в цене на 25,00 п. (0,94%) и завершили торги на отметке 2.641,000.

На Тель-Авивской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (205) превысило количество закрывшихся в плюсе (165), а котировки 43 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,38%, или 0,26, достигнув отметки $68,52 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,71%, или 0,52, до $73,59 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,50%, или 6,20, до отметки $1.224,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/ ILS выросла на 0,41% до 3,6431, а котировки EUR/ILS повысились на 0,27%, достигнув отметки 4,2646.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 94,31.