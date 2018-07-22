Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 0,28%

Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги воскресенья падением на фоне негативной динамики со стороны секторов недвижимости, коммуникаций и нефти и газа.

На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 снизился на 0,28%.

В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Tower Semiconductor Ltd (TA:TSEM), которые подорожали на 239,00 п. (2,99%), закрывшись на отметке в 8.230,000. Котировки Ormat Technologies (TA:ORA) выросли на 420,00 п. (2,28%), завершив торги на уровне 18.850,0000. Бумаги Airport City Ltd (TA:ARPT) выросли в цене на 40,0 п. (1,00%), закрывшись на отметке 4.040,000.

Лидерами падения стали акции Perrigo Co (TA:PRGO), цена которых упала на 640,000 п. (2,28%), завершив сессию на отметке 27.480,0000. Акции Azrieli Group Ltd (TA:AZRG) поднялись на 380,000 п. (2,15%), закрывшись на уровне 17.310,0000, а OPKO Health Inc (TA:OPK) снизились в цене на 44,00 п. (1,98%) и завершили торги на отметке 2.175,000.

На Тель-Авивской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (0) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,16%, или 0,11, достигнув отметки $68,13 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,56%, или 0,41, до $72,99 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,65%, или 7,90, до отметки $1.231,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/ ILS снизилась на 0,45% до 3,6282, а котировки EUR/ILS повысились на 0,25%, достигнув отметки 4,2532.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,77% до 94,25.