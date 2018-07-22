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Reuters: торговые противоречия создают риски для экономического роста
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Reuters: торговые противоречия создают риски для экономического роста 

ТАСС 23 минуты назад
ТАСС, 22 июля. Торговые и геополитические противоречия, возросшие за последнее время, создают дополнительные риски для глобального экономического роста. Об этом говорится в проекте коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Аргентине, с которым ознакомилось в воскресенье агентство Reuters.
По его данным, участники саммита призвали к более широкому диалогу для снижения указанных противоречий. В проекте документа также говорится, что страны с формирующейся рыночной экономикой лучше подготовлены для того, чтобы приспособиться к внешним потрясениям, но тем не менее и они сталкиваются с трудностями, создаваемыми рыночной нестабильностью и изменениями направлений движения капиталов.
Агентство отмечает, что версия, с которой оно ознакомилось, является черновой и может подлежать исправлениям и дополнениям.
Встреча министров финансов и глав центральных банков проходит в Буэнос-Айресе 21-22 июля. 23 министра финансов или их заместителя, 14 представителей центробанков стран-участниц G20 и представители международных финансовых организаций обсуждают вопросы развития глобальной экономики.
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