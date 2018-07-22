Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 0,20%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги воскресенья ростом за счет укрепления секторов недвижимости, цементной промышленности и инвестиций в промышленность.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share подорожал на 0,20%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Sahara (SE:2260), которые подорожали на 0,86 п. (4,66%), закрывшись на отметке в 19,30. Котировки United Electronics (SE:4003) выросли на 2,50 п. (4,32%), завершив торги на уровне 60,40. Бумаги Tabuk cement (SE:3090) выросли в цене на 0,50 п. (3,67%), закрывшись на отметке 14,12.

Лидерами падения стали акции Anaam holding (SE:4061), цена которых упала на 0,24 п. (2,07%), завершив сессию на отметке 11,34. Акции Alujain (SE:2170) поднялись на 0,60 п. (1,85%), закрывшись на уровне 31,90, а Salama (SE:8050) снизились в цене на 0,42 п. (1,84%) и завершили торги на отметке 22,38.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (89) превысило количество закрывшихся в плюсе (73), а котировки 20 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,16%, или 0,11, достигнув отметки $68,13 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,56%, или 0,41, до $72,99 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,65%, или 7,90, до отметки $1.231,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,68% до 4,3955, а котировки USD/SAR повысились на 0,01%, достигнув отметки 3,7500.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,77% до 94,25.