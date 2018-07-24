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Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,50%
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Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,50% 

Investing.com Россия 43 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов инвестиций в промышленность, страхования и розничной торговли.
На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share упал на 0,50%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Salama (SE:8050), которые подорожали на 1,02 п. (4,52%), закрывшись на отметке в 23,60. Котировки Malath (SE:8020) выросли на 0,48 п. (3,27%), завершив торги на уровне 15,16. Бумаги Petro rabigh (SE:2380) выросли в цене на 0,90 п. (3,14%), закрывшись на отметке 29,55.
Лидерами падения стали акции Saudi Company for Hardware (SE:4008), цена которых упала на 10,70 п. (10,00%), завершив сессию на отметке 96,30. Акции Mesc (SE:2370) поднялись на 0,79 п. (9,89%), закрывшись на уровне 7,20, а Al Hokair Group (SE:1820) снизились в цене на 0,78 п. (3,67%) и завершили торги на отметке 20,50.
На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (130) превысило количество закрывшихся в плюсе (43), а котировки 12 акций практически не изменились.
Котировки акций Saudi Company for Hardware (SE:4008) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 10,00%, 10,70 п., и завершили торги на отметке 96,30.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,09%, или 0,06, достигнув отметки $67,95 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,26%, или 0,19, до $72,87 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,07%, или 0,90, до отметки $1.226,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,04% до 4,3864, а котировки USD/SAR повысились на 0,01%, достигнув отметки 3,7506.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,10% до 94,33.
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