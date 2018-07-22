В Германии может появиться сеть российских АЗС

По его словам, российскими партнёрами являются нефтегазовые компании BP и Total . С ними заключено соответствующее соглашение.

«Но вполне возможно, что будем развивать и собственную сеть», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Сечин сообщил, что не ожидает, что цена на нефть до конца года превысит отметку в $75–80 за баррель.