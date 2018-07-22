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В Германии может появиться сеть российских АЗС
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В Германии может появиться сеть российских АЗС 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что не исключает возможности появления на территории ФРГ собственной сети автозаправочных станций компании. На данный момент Россия поставляет Германии свою продукцию через партнёров.
По его словам, российскими партнёрами являются нефтегазовые компании BP и Total. С ними заключено соответствующее соглашение.
«Но вполне возможно, что будем развивать и собственную сеть», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Сечин сообщил, что не ожидает, что цена на нефть до конца года превысит отметку в $75–80 за баррель.
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