В июле 2018 года стоимость платины снизилась до минимума за десять лет

Стоимость платины достигла минимального значения за последние 10 лет и упала до $803,5 за тройскую унцию. По мнению экспертов, причиной снижения цен стали опасения инвесторов по поводу торговой политики США . Драгметалл активно используется в автомобильной промышленности. На этом фоне перспектива обоюдных пошлин на ввоз автомобилей со стороны Соединённых Штатов и ЕС угрожает сокращением глобального спроса. Примечательно, что одним из крупнейших производителей платины в мире является Россия . Как снижение цен скажется на национальных компаниях, разбирался RT.

В конце рабочей недели мировые цены на платину обновили десятилетний минимум. В пятницу, 20 июля, в ходе торгов на нью-йоркской бирже NYMEX стоимость фьючерсов на поставку металла в октябре опустилась до $803,5 за тройскую унцию.

По данным биржи, в последний раз котировки находились вблизи наблюдаемых значений в декабре 2008 года.

Помимо этого, в начале июля 2018 года металл продемонстрировал рекордное суточное ценовое падение. По данным NYMEX, 2 июля стоимость октябрьских фьючерсов сократилась на 5,2%, при этом торги также закрылись на уровне, близком к минимумам 2008 года.

Как отметил в беседе с RT глава аналитического департамента Alpari Александр Разуваев , причиной такой волатильности стала реакция инвесторов на перспективы ввода пошлин США на импорт автомобилей. Наиболее активно платина применяется в химической и автомобильной промышленности, пояснил эксперт. В частности, металл используют в качестве нейтрализатора выхлопных газов в двигателях внутреннего сгорания.

«Угроза торговой автомобильной войны сейчас является одним из наиболее острых вопросов. Как Вашингтон, так и Брюссель заявили о возможном обоюдном введении импортных пошлин.

Автомобильная промышленность в США и Евросоюзе активно развита, и ввод сборов в размере 20% ощутимо скажется на деятельности как американских, так и европейских компаний, которые формируют до 40% спроса на металл. Результатом такого развития событий может стать как падение спроса на рынках США и ЕС, так и сокращение объёмов производства автоконцернов», — прокомментировал Разуваев.

В свою очередь, аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова уточнила, что в настоящий момент только из Германии в США ввозится около 600 тыс. автомобилей в год. Новые пошлины могут привести к падению поставок на 40—50%, считает эксперт.

«Ещё одним дополнительным фактором риска станут последствия так называемого дизельгейта — дела немецкой компании Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что миллионы автомобилей компании были оснащены программным обеспечением, которое занижало показатели вредных выбросов. Начиная с января 2019 года Штутгарт (считается производственным центром Германии. — RT) планирует ввести запрет на автомобили с устаревшими моделями дизельных двигателей», — прокомментировала Ирина Рогова.

«Эхо» доллара

По мнению опрошенных RT аналитиков, на стоимость платины также оказывают влияние динамика доллара и политика ФРС США . Как пояснил в разговоре с RT аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин , этот металл никогда не исполнял монетарной функции — государства предпочитают хранить свои резервы в золоте. Вместе с тем платина является страховкой инвесторов от риска.

«Источником спроса в этом случае выступает инфляция наиболее востребованных мировых валют, преимущественно доллара США. Когда увеличивается долларовая инфляция, котировки монетарных металлов растут — такая ситуация наблюдалась в 2011 году. Сейчас ФРС США увеличивает ставку достаточно быстрыми темпами, гиперинфляции доллара не ожидается, востребованность металлов снижается — в результате и золото, и платина ощутимо подешевели», — сказал Тимур Нигматуллин.

Как уточнил Александр Разуваев, с начала года индекс DXY — индекс курса доллара США по отношению к корзине из шести мировых валют — вырос с начала 2018 года на 5%, до 95 пунктов.

«Спрос на платину как на инвестиционный металл относительно невелик. Он составляет около 3—4% от общего спроса на этот металл. Поэтому роль платины как банковского металла не слишком высока. Инвесторы всё же отдают предпочтение более «тяжёлому» золоту», — отметила Ирина Рогова.

Поглощённый эффект

По данным Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council Ltd.), в 2018 году глобальный объём поставок металла вырастет на 2% — до 7,815 тыс. унций. Ожидается, что спрос будет расти незначительно — до 7,8 тыс. унций. При этом потребность в платине у автомобильной промышленности снизится на 3,24% — до 3,285 тыс. унций.

Согласно отчёту организации, крупнейшими производителями благородного металла сейчас являются Южная Африка , Россия, Зимбабве и Северная Америка.

Как отмечает Тимур Нигматуллин, в масштабах отдельных добывающих компаний сокращение спроса на металл может быть ощутимым. Однако для экономики России в целом последствия будут несущественными, считает эксперт.

«По итогам первого квартала 2018 года доля нефти в структуре экспортных доходов России составила 27%, доля газа — 12%, промышленных и драгоценных металлов — 11%, продовольственных товаров и продукции АПК — 5,2%. При этом в долларовом выражении российский экспорт вырос на 23% — до $101,5 млрд Полагаю, этот рост поглотит эффект от падения цен на платину, так как её поставки составляют лишь сотые доли общего объёма», — резюмировал Тимур Нигматуллин.