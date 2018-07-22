Эксперты сравнили зарплаты белорусов и россиян

США и Специалисты сопоставили заработные платы в РФ , странах СНГ и Восточной Европы, Китае Бразилии по показателю паритета покупательной способности валют.

Реальные зарплаты в Белоруссии оказались выше, чем в России. Такой вывод сделали специалисты Института социальной политики Высшей школы экономики , сравнив доходы белорусов и россиян в долларовом эквиваленте.

Эксперты сопоставили заработные платы в РФ, странах СНГ и Восточной Европы, КНР, США и Бразилии по показателю паритета покупательной способности валют (ППС). Полученные данные были опубликованы в специальном выпуске мониторинга «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011—2017 годах».

Специалисты установили, что средний размер зарплаты за месяц в России в прошлом году составил 1640 долларов по ППС, в то время как в Белоруссии средняя зарплата по ППС в 2017 году составила 1648 долларов.

Стоит отметить, что остальные страны СНГ не смогли обойти РФ по этому показателю.