Реальные зарплаты в Беларуси превысили российские

Размер реальных зарплат в Беларуси в долларах по паритету покупательной способности превысил аналогичный показатель в России

Реальные зарплаты в Беларуси с учетом паритета покупательной способности* превысили российские.

Заработная плата в России по ППС остается выше большинства стран СНГ — в 2017 году средняя российская зарплата составляет 1640 долларов в месяц. Обогнала Россию только Беларусь, там среднемесячная оплата труда составляет 1648 долларов.

В то же время российские зарплаты продолжают превышать белорусские по номинальному курсу: в прошлом году средняя заработная плата в РФ, пересчитанная по обменному курсу, составляла 671 доллар, а в Белоруссии — 421,9 доллара.

Мониторинг был проведен экспертами Института социальной политики Высшей школы экономики . В ходе исследования экономисты сравнивали оплату труда в России, странах СНГ и Восточной Европы, Китае Бразилии . Об этом сообщается в докладе «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах», опубликованном НИУ ВШЭ.

Паритет покупательной способности (ППС) — соотношение национальных валют по их покупательной способности применительно к сопоставимому набору товаров и услуг. ППС уравнивает покупательные способности валют разных стран.