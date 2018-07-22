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Реальные зарплаты в Беларуси превысили российские
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Реальные зарплаты в Беларуси превысили российские 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Размер реальных зарплат в Беларуси в долларах по паритету покупательной способности превысил аналогичный показатель в России
Реальные зарплаты в Беларуси с учетом паритета покупательной способности* превысили российские.
Заработная плата в России по ППС остается выше большинства стран СНГ — в 2017 году средняя российская зарплата составляет 1640 долларов в месяц. Обогнала Россию только Беларусь, там среднемесячная оплата труда составляет 1648 долларов.
В то же время российские зарплаты продолжают превышать белорусские по номинальному курсу: в прошлом году средняя заработная плата в РФ, пересчитанная по обменному курсу, составляла 671 доллар, а в Белоруссии — 421,9 доллара.
Мониторинг был проведен экспертами Института социальной политики Высшей школы экономики. В ходе исследования экономисты сравнивали оплату труда в России, странах СНГ и Восточной Европы, Китае и Бразилии. Об этом сообщается в докладе «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах», опубликованном НИУ ВШЭ.
Паритет покупательной способности (ППС) — соотношение национальных валют по их покупательной способности применительно к сопоставимому набору товаров и услуг. ППС уравнивает покупательные способности валют разных стран.
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