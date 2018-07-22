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Эксперты посчитали размеры реальных зарплат в России и Белоруссии
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Эксперты посчитали размеры реальных зарплат в России и Белоруссии 

Пятый канал 42 минуты назад
Фото: Пятый канал
Эксперты института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) рассчитали реальные зарплаты нескольких стран по показателю паритета покупательной способности (ППС) валют. Данные опубликованы на сайте организации.
Отмечается, что специалисты изучили заплаты в России, странах СНГ, Китае, Восточной Европе, США и Бразилии.
В результате выяснилось, что размер средней зарплаты в нашей стране в прошлом году составил 1640 долларов (около 104 тысяч рублей). По этому показателю Россия опередила все страны СНГ, но оказалась позади Белоруссии, где средняя зарплата составила 1648 долларов (104 629 рублей).
Ранее в Минфине рассказали, как изменятся реальные зарплаты россиян в 2018 году. По словам главы ведомства Антона Силуанова, на фоне резкого снижения инфляции и подъема экономики прирост зарплат будет вдвое выше, чем в прошлом году.
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