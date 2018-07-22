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Якутия получила средства на достройку
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Якутия получила средства на достройку железной дороги 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Врио главы Якутии Айсен Николаев уверен, что к концу года железная дорога в Якутии будет достроена, на эти цели поступили федеральные средства в размере 1,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ранее во время командировки в Мегино-Кангаласский улус Айсен Николаев посетил железнодорожный вокзал в поселке Нижний Бестях. Станционный комплекс располагается на площади более 100 гектаров, состоит из 28 километров станционных путей, 70 стрелочных переводов и более чем 120 зданий и сооружений различного назначения.
"Достройка железной дороги до поселка Нижний Бестях долгие годы затягивалась, но благодаря поддержке федерального правительства на эти цели выделено 1,9 миллиарда рублей, и сейчас генеральный подрядчик "Железные дороги Якутии" приступил к работам. У нас есть полная уверенность в том, что к концу года полностью будет открыто как грузовое, так и пассажирское сообщение", — отметил Айсен Николаев.
На многих участках железная дорога в Якутии функционирует в режиме временной эксплуатации, в том числе на участке от Томмота до Нижнего Бестяха.
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