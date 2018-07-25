Почему Минфин США не называет Китай и ЕС валютными манипуляторами

По его мнению, вышеуказанные экономики предпринимают усилия по ослаблению своих национальных валют, чтобы повысить конкурентоспособность своего экспорта, тогда как США позволяют мировым финансовым рынкам определять курс доллара.

Во время своей президентской кампании Трамп неоднократно обещал объявить Китай валютным манипулятором, что потенциально позволит ввести против страны экономические санкции. Тем не менее, министерство финансов США уже три раза отказывалось присваивать Китаю такой статус. В следующий раз такая возможность представится министерству в октябре, когда оно опубликует свой очередной отчет по валютным рынкам, говорится в статье Dow Jones.

Пока министерство финансов не обвинило ни одну страну в манипулировании курсами валют, поскольку для этого должны соблюдаться три условия.

Во-первых, у страны должны быть существенный профицит торговли с США, как минимум в 20 млрд долларов. Китай и ЕС соответствуют данному критерию со своими профицитами в более 300 млрд долларов и более 100 млрд долларов соответственно.

Во-вторых, страна должна иметь положительное сальдо текущего счета платежного баланса в размере не менее 3% ВВП. Таким образом, необходим профицит торговли не только с США, но и со всем миром. ЕС и Германия подходят под этот критерий, по состоянию на апрель имея положительное сальдо в 3,5% и 8,1% от ВВП соответственно.

Тем временем положительное сальдо текущего счета платежного баланса Китая в последнее время сокращалось. Несмотря на большой профицит торговли с США, годовое положительное сальдо в апреле составляло всего 1,4% от ВВП. Китай наращивает импорт, а в туристической сфере и вовсе имеет дефицит — китайские туристы в 2017 году совершили 131 млн поездок, в основном в другие азиатские страны, согласно данным Nielsen. Из вышесказанного следует, что Китай не соответствует второму критерию министерства финансов США.

В-третьих, под манипулированием обменными курсами понимаются «постоянные односторонние интервенции» на валютном рынке, и ЕС с Китаем не отвечают этому требованию.

Европейский центральный банк , определяющий денежно-кредитную политику в большинстве стран ЕС, вообще не занимается интервенциями. Разумеется, установленные регулятором низкие процентные ставки способствовали ослаблению евро, однако денежно-кредитная политика, направленная на стимулирование экономического роста, традиционное не считается манипуляцией.

Китай осуществляет интервенции на валютных рынках, однако за последний год это вмешательство было не слишком масштабным и не было направлено лишь на ослабление юаня. Если Китай в течение некоторого периода покупает и продает свою валюту в одинаковом объеме, то эти действия по сути приводят к взаимоисключающему результату. Например, за последний месяц Китай снизил курс юаня, вероятно, для преодоления негативных последствий новых импортных пошлин со стороны США, однако ранее позволял своей валюте усиливаться.

"Имеющиеся данные не позволяют с уверенностью говорить о манипулировании обменными курсами" со стороны Китая, заявил Брэд Сетсер из американского Совета по международным отношениям.

Проще говоря, ни Китай, ни ЕС не соответствуют всем критериям министерства финансов США.

Конечно, министерство могло бы поменять свои критерии, так как сейчас оно рассматривает случаи манипулирования курсами валют, исходя из принятого в 2015 году «Закона о содействии торговле и соблюдению торговых правил». Существует и более старый «Закон о торговле и конкуренции», принятый в 1988 году, более свободно определяющий суть валютных манипуляций, что может позволить администрации Трампа с легкостью обвинить Китай в конкурентной девальвации юаня. При этом сделать то же самое с Евросоюзом будет сложнее, так как ЕЦБ не производит прямых интервенций на валютных рынках.

Если министерство финансов поступит так, возникнет вопрос: и что дальше? Причина того, чтобы назвать страну валютным манипулятором, состоит в оправдании ответного удара. Но администрация Трампа уже показала и способность, и желание использовать другие торговые законы для введение карательных мер против Китая и Европы за политику, которую президент США называет несправедливой.