Трампа изобразили быком с клеймом «односторонний подход»

Торговые ограничения и пошлины, которые США ввели против России Китая , могут сократить всю мировую экономику на 1,5%. С таким прогнозом выступила глава МВФ Кристин Лагард . А глава американского Минфина Стивен Мнучин тем временем огласил требования к Китаю, в случае выполнения которых Вашингтон, может быть, согласится на торговое соглашение. Список небольшой, но это как раз тот случай, когда краткость с избытком компенсируется жесткостью. От Китая требуют пересмотреть отношение к авторским правам, перестать ослаблять юань и изменить политику создания совместных предприятий. В общем, провести масштабные реформы, причем, скорее всего, Китаю невыгодные. Какова вероятность того, что Пекин на эти требования согласится, можно судить по настроению, в котором пребывают китайцы спустя три недели после начала торговой войны.

Ресторан супругов Су в Шанхае — на острие торговой войны. Свежие стейки из американской говядины шли на ура. Теперь, когда Китай и США на ножах, для владельцев кафе запахло жареным.

Бразилия, Уругвай и Супруги Су помнят, как приготовили первый стейк после многолетнего перерыва. В 2003 году Китай запретил импорт американской говядины из-за вспышки коровьего бешенства. За это время все теплые места заняли конкуренты: вот на пекинском фестивале бургеров гриль делят Австралия Канада . Китай ввозит говядину из 14 стран мира. После повторного открытия рынка США поставили в КНР более 5 тысяч тонн мяса на 50 миллионов долларов, и тут уперся Трамп. Ввел пошлины на более чем тысячу китайских товаров. Китай ответил зеркальным повышением тарифов, в том числе на говядину.

"Действия США — типичная травля в торговой сфере. Китайская сторона непременно примет необходимые контрмеры, чтобы защитить свои законные интересы", — заявил Хуа Чуньин , официальный представитель МИД КНР.

Китай уже отменил закупки американской сои на два года вперед, и фермеры остались на бобах, но Штаты топчутся на граблях, продолжая обвинять Пекин в покушении на их технологии.

"Американцы не должны забывать, что бывший Советский Союз успешно запустил первый в мире искусственный спутник. Первый космонавт также был из СССР. Можно ли сказать, что космические технологии США украли у Советского Союза?" — пишет Global Time.

В китайской прессе — сарказм и карикатуры: Трамп в образе быка с клеймом «односторонний подход», которого безуспешно пытается сдержать весь мир.

Между тем появилась информация, что китайские власти рекомендовали некоторым государственным СМИ смягчить критику Дональда Трампа. Можно критиковать американскую администрацию и политику в целом, но воздержаться от использования агрессивных и грубых выражений в адрес американского президента, чтобы торговое противостояние не переросло в войну взаимных оскорблений. Ничего личного— только бизнес.

Рядовые китайцы куда внимательнее читают ценники в магазинах и голосуют юанем. «Я почти не покупаю американские товары, мой выбор, как у любого покупателя, просто зависит от цены», — говорит одна из китаянок.

В пекинском супермаркете полка с иностранными продуктами. Здесь на каждом ценнике есть флаг: японский, корейский, из американского здесь только орехи и ягоды.

В черном списке КНР и товары не первой необходимости, например, автомобили из США. Ввозные тарифы на Тesla, Ford , Buick и Cadillac на границе взлетят на четверть, а вот цены в автосалонах — на все 40%.

Вводя тарифы на китайские товары, Америка наказывает сама себя. Большая часть этих товаров действительно made in China, но компаниями с иностранным, в том числе американским, капиталом, у которых просто производство в Китае. США бьют по своим же. Юань по отношению к доллару уже несколько раз обновлял минимум с января.

Народный банк Китая еще снизил курс юаня — такое резкое ослабление национальной валюты многие эксперты напрямую связывают с обострением конфликта с США.

Китай для Америки — это еще и 250 тысяч китайских студентов, которые учатся в США. И туристы, которые в прошлом году потратили в Штатах 33 миллиарда долларов.

"США экспортируют в Китай голливудские фильмы на 16 миллиардов долларов. Мы можем смотреть свои или европейские. У туристов из КНР тоже огромный выбор, куда поехать, — мир такой большой", — отметил Ли Вэй, директор Института Америки и Океании Академии при Министерстве коммерции КНР.