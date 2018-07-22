Лондон пригрозил ЕС не заплатить «отступные» за Brexit

Британия пригрозила отказаться от выплат Евросоюзу за Brexit

Великобритания откажется от выплат отступных Евросоюзу в случае, если Брюссель не согласится на новое торговое соглашение после «развода» с ЕС. Об этом в интервью газете The Telegrapf заявил новый министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

«Договор о Евросоюзе гласит, чтобы по ходу переговоров о выходе из ЕС также были решены вопросы по параметрам будущих отношений. Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая — нет», — сказал он.

По нынешним договоренностям, Великобритания должна будет выплатить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов (51 миллиард евро) за выход из надгосударственного объединения.

Предыдущий министр по по вопросам Brexit Дэвид Дэвис покинул свой пост из-за несогласия с действиями премьер-министра Терезы Мэй , требуя более жесткого сценария выхода страны из надгосударственного объединения. Вместе с ним ушел в отставку глава Форин Офиса Борис Джонсон . Последний заявил, что нынешняя политика Лондона приведет страну к «полубрекзиту, который разорвет экономику Великобритании в рамках торгового соглашения с ЕС без возможности государства повлиять на ситуацию». Мэй является сторонницей «мягкого для бизнеса» решения вопроса.