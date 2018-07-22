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Британия пригрозила ЕС неуплатой «отступных» по Brexit
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Британия пригрозила ЕС неуплатой «отступных» по Brexit 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министр по вопросам Brexit Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон не станет платить Евросоюзу согласованные «отступные» без торговой сделки. Об этом сообщает The Telegraph.
По его словам, согласно Договору о ЕС, Брюссель обязан заключить торговую сделку с Лондоном.
Он также отметил, что если это не произойдет Британия не заплатит ЕС $51 млрд «отступных» после выхода из союза.
Ранее министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что на подготовку к выходу Британии из Евросоюза в бюджете заложены 3 миллиарда фунтов стерлингов.
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