«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»

Эксперт: Путин не допустит, чтобы закон о пенсиях был антинародным

Президент России Владимир Путин , комментируя необходимость повышения пенсионного возраста, дал четко понять, что ни в коем случае не допустит, чтобы будущий законопроект об изменении пенсионной системы имел антинародный окрас. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов

Не зря Госдума взяла шестьдесят дней для обсуждения поправок. Владимир Путин внимательно следит за этими обсуждениями и, разумеется, не позволит, чтобы законопроект ущемлял права простых людей — своих избирателей. По сути, вчерашняя речь Путина об его отношении к повышению пенсионного возраста — это гарантия со стороны президента, что-то решение, которое в конце концов примут, будет максимально взвешенным, — пояснил Смирнов.

Политолог Павел Данилин отметил, что Владимир Путин полностью отдает себе отчет в том, что повышение возраста выхода на пенсию — мера непопулярная, и это запросто может сказаться на его личном политическом рейтинге. Однако, уверен Данилин, «президент никогда не ставил личный комфорт выше благополучия страны и народа».

Наш бюджет, как заметил Владимир Владимирович, мог бы выдержать существующую пенсионную систему еще лет десять. И это чистая правда. Мы видим, что сейчас государственный бюджет России , он достаточно сбалансированный. Но в то же время отказ от изменения пенсионной системы привел бы к тому, что возможности для развития нашей экономики были бы существенно ограничены.

«Оставить пенсионную систему без изменений — это было бы безответственно по отношению к будущим поколениям, хотя и выгодно для рейтинга представителей власти и личного рейтинга Владимира Путина. Однако проблему рано или поздно все равно бы пришлось решать. Поэтому президент принимает сложное, но необходимое для благополучия нашей страны решение», — заключил эксперт в беседе с «Ридусом».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сама по себе идея сделать возраст выхода на пенсию выше ему очень не нравится, однако без изменения пенсионной системы, к сожалению, не обойтись.

«Надо основываться не на эмоциях, а на реальных оценках состояния экономики и перспектив ее развития и социальной сферы. Сегодня на пять пенсионеров приходится шесть работающих граждан, и ситуация будет меняться не в пользу работающих — их количество будет сокращаться. И тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет резервного фонда лопнет. В результате пенсионеры пополнят число так называемых бедных людей. А мы ставим перед собой задачу сократить количество бедных», — подчеркнул Путин.

При глава государства отметил, что рассмотренный недавно в Госдуме соответствующий законопроект еще слишком сырой и требует дополнительных обсуждений.