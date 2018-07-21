Ударили по деньгам. Грозит ли России новый дефолт?

Ударили по деньгам. Грозит ли России новый дефолт?

Страшное слово «дефолт» в последнее время всё чаще витает в воздухе. Несмотря на то что видимых угроз вроде бы нет, а цены на нефть достигли максимума за последние четыре года, аналитики всё же упорно пугают нас 1998 годом, когда рубль обвалился в три раза, уничтожив накопления россиян и надежды на стабильное будущее.

Аналогичные прогнозы звучат и сейчас: сокращение бюджета, девальвация, падение доходов… Но есть ли для этого основания? И как избежать новой экономической катастрофы?

Китайский дракон

Аналитики считают — финансового краха смогут избежать те страны, чье благополучие держится на налогах подобных крупных корпораций. Россия же к таковым не относится. А из-за санкций в последние годы она больше взаимодействует с развивающимися экономиками, чем с устойчивыми западными партнерами. А потому окажется в эпицентре кризиса.

Эта устрашающая картина вполне укладывается и в прогноз, который ранее сделал Всемирный банк . В своем докладе «Глобальные экономические перспективы» экономисты банка отметили, что за последние полвека глобальный спад производства (рецессия) происходит практически каждое десятилетие, а теперь «прошло как раз 10 лет с момента последнего кризиса 2009 года».

С 1998 годом совсем недавно сравнивали ситуацию и лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман , и известный инвестор-миллиардер Джордж Сорос . Тихой сапой, как утверждают некоторые СМИ, о возможных рисках потерь информируют своих клиентов и различные финансовые фонды.

Одна из причин надвигающегося кризиса — перегрев азиатских рынков. Флагман промышленности Востока, вторая экономика мира — Китай — переживает сейчас не лучшие времена. Темпы роста китайской промышленности замедляются, а вот долги растут как на дрожжах и уже перевалили за 300 процентов к уровню ВВП.

Свою лепту вносят и глобальные процессы. Как отмечает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин , мировое производство перестраивается с индустриальной модели на инновационную. Начался этот процесс еще в 70-х годах прошлого века, когда нефть, газ и другое сырье взлетели в цене. Тогда на Западе сделали ставку на технологии, а на Востоке — на дешевое масштабное производство. До поры до времени восточная стратегия была успешной, однако сейчас высокотехнологичные производства резко пошли в рост.

Так что китайский кризис может затянуться надолго. А это, по мнению большинства аналитиков, обрушит цены на сырьевом рынке.

«Китай обеспечивает подавляющую часть прироста спроса на нефть. Если его экономика начнет хотя бы замедляться, то это уже серьезно изменит ситуацию на сырьевом рынке. Однако если Китай окажется в полноценной рецессии, то легко будут преодолены даже минимальные значения 2016 года (тогда нефть стоила в районе 30 долларов за баррель. — Ред.)», — считает экономист Евгений Надоршин

Всё это, естественно, аукнется России, экономика которой несмотря на все усилия по-прежнему остается зависимой от продажи сырья. Впрочем, есть версия, что гораздо большую опасность, чем процессы в Китае, представляет сейчас то, что происходит в США

Американская мечта

Федеральная резервная система давно считается тайным кукловодом не только американского, но и глобального финансового мира. Она дирижирует курсом доллара, а поскольку это универсальная мировая валюта, под её дудку пляшут все валютные рынки.

В последнее время ФРС была очень активна. Когда в 2007 году именно с США начался финансовый кризис, там была запущена программа так называемого «количественного смягчения». Проще говоря, американцы включили печатный станок. Долларов стало больше, а получить их — проще. ФРС не поднимала ключевую ставку, давая возможность оформлять дешевые долларовые кредиты. С 2008 года ключевая ставка замерла на знаковом уровне 0,00-0,25% и продержалась там семь лет!

Однако затем политика изменилась. С 2015 года началось плавное повышение ключевой ставки, сейчас она доросла уже до 1,75-2,00%. Это подтолкнуло к увеличению курса американской валюты. «Время дешевого доллара закончилось», — констатировали экономисты.

Кроме того, Федеральная резервная система начала избавляться от накупленных за последние годы ценных бумаг — ведь нужно же было куда-то вкладывать избыточную долларовую массу.

«За вековую историю существования ФРС США она впервые прибегла к масштабным количественным смягчениям, а как из них выходить — не знает, — констатирует экономист Валентин Катасонов . — Это можно сравнить с ситуацией, когда человек сел за штурвал самолета, разогнал его и взлетел. У него это получилось, и, казалось бы, даже неплохо. А вот как совершить посадку, он не понимает. Он уже начал снижение, но дальнейшее сближение с землей его пугает».

Масштабная распродажа ценных бумаг, устроенная ФРС, уже привела к их обесцениванию. А вот акции американских компаний пошли вверх. Инвесторы стали перекладывать деньги в более надежные активы. Для Америки с одной стороны это вроде бы хорошо, а с другой, избавляясь от подешевевших активов, среди которых много мусора, ФРС рискует оказаться в убытке, и тогда как американская, так и мировая финансовая система может снова оказаться в кризисе.

Масла в огонь подливает и устроенная Трампом «торговая война». После того, как американский президент обложил пошлинами китайский товары, акции Поднебесной сильно просели, а курс юаня упал на 6 процентов. Такой удар по «локомотиву роста» всей мировой экономики болезненно зацепил многие, в первую очередь, развивающиеся страны.

А что же всё-таки будет с Россией?

Русские не сдаются

В российской экономике пока всё выглядит благополучно. Рост ВВП за апрель-май составил 2%, что на фоне нулевых и минусовых показателей прошлых лет очень даже неплохо. Вот только достигнут этот рост был в основном благодаря повышению спроса и цен на нефть. Если же из-за кризиса в Китае эти показатели снизятся, России тоже придется несладко.

При этом у нашего правительства почти отсутствует спасительная финансовая заначка: Резервный фонд полностью истрачен, а Фонда национального благосостояния не хватит, чтобы самортизировать болезненный удар. В этом случае, по прогнозам некоторых экспертов, курс доллара может подскочить и до 100 рублей.

С другой стороны, в 1998 году цена на нефть составляла всего 8 долларов за баррель. А годом ранее — 19 долларов. Сейчас же баррель «черного золота» стоит около 74 долларов — это больше в разы!

Кроме того, дефолт 20-летней давности был связан с большим количеством заимствований, в том числе за рубежом. Однако, как отмечают эксперты, за последние годы Россия значительно сократила объем своего внешнего долга, что позволило ей занять лидирующую позицию по экономике среди развивающихся стран по версии всё того же Bank of America, предрекающего сейчас кризис. По некоторым показателям мы обогнали даже Китай.

И, как ни парадоксально это звучит, санкции тоже привнесли свой положительный эффект.

«Сейчас не 1998 год. Россия не зависит от внешних и внутренних кредиторов, — отмечает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев . — Бюджет профицитен, а международные резервы приближаются к 500 млрд долларов. Санкции значительно ослабили степень интеграции России в глобальную экономику. Но даже если ЦБ будет бездействовать, то есть не поддержит рубль и рынок облигаций федерального займа, то в худшем случае повторится ситуация валютного кризиса конца 2014-го — больно, но не смертельно. При этом рынки рано или поздно восстановятся, и всё в России пойдет в привычном режиме».

Лариса Плахина, «Новое дело»

В целом экономисты не исключают — новый кризис действительно возможен. Однако мировая финансовая система сейчас готова к проверке на прочность гораздо лучше, чем когда бы то ни было. В том числе и благодаря урокам 1998 года. Остается надеяться, что их хорошо усвоила и Россия.