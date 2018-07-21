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В торговой политики США нашли угрозу
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В МВФ рассказали об угрозе торговой политики США для мировой экономики 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что введение США новых пошлин может снизить мировой ВВП на 1,5%.
"При самом худшем сценарии… снижение глобального ВВП составит 1,5%", — заявила Лагард в субботу на пресс-конференции в рамках встречи министров финансов и глав центральных банков "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе.
Также она заявила, что считает вполне достижимыми цели по годовой инфляции в Аргентине, испытывающей серьезные финансовые трудности.
"У меня нет сомнений, что цели по инфляции будут достигнуты. Это то, что нам сказали власти, и то, что мы обсуждали и согласовали. Были приняты необходимые меры, и мы на пути к этому", — сказала Лагард.
Она сообщила, что Аргентине уже удалось добиться очень позитивных результатов в налоговой сфере.
"Экономика страны будет улучшаться в начале 2019 года и в 2020 году, а инфляция будет снижаться в этот период времени", — сказала Лагард.
В июне МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов. Власти Аргентины намерены воспользоваться первым траншем в 15 миллиардов долларов, но использование дальнейших траншей пока не подтверждено. При этом многие экономисты опасаются, что намеченная Аргентиной планка инфляции в 15% будет превышена по итогам года.
Ранее фонд отмечал, что удовлетворен экономическим планом правительства Аргентины, направленным на сокращение расходов, стабилизацию долга, снижение инфляции и укрепление независимости ЦБ страны.
Приезд Лагард был встречен в Аргентине акциями протеста. Они начались в пятницу и будут продолжаться в субботу под лозунгами "Нет МФВ". Участники маршей протестуют против политики фонда в отношении страны.
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