В МВФ рассказали об угрозе торговой политики США для мировой экономики

"При самом худшем сценарии… снижение глобального ВВП составит 1,5%", — заявила Лагард в субботу на пресс-конференции в рамках встречи министров финансов и глав центральных банков «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе

Также она заявила, что считает вполне достижимыми цели по годовой инфляции в Аргентине , испытывающей серьезные финансовые трудности. «У меня нет сомнений, что цели по инфляции будут достигнуты. Это то, что нам сказали власти, и то, что мы обсуждали и согласовали. Были приняты необходимые меры, и мы на пути к этому», — сказала Лагард.

Она сообщила, что Аргентине уже удалось добиться очень позитивных результатов в налоговой сфере. «Экономика страны будет улучшаться в начале 2019 года и в 2020 году, а инфляция будет снижаться в этот период времени», — сказала Лагард.

В июне МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов. Власти Аргентины намерены воспользоваться первым траншем в 15 миллиардов долларов, но использование дальнейших траншей пока не подтверждено. При этом многие экономисты опасаются, что намеченная Аргентиной планка инфляции в 15% будет превышена по итогам года.

Ранее фонд отмечал, что удовлетворен экономическим планом правительства Аргентины, направленным на сокращение расходов, стабилизацию долга, снижение инфляции и укрепление независимости ЦБ страны.

Приезд Лагард был встречен в Аргентине акциями протеста. Они начались в пятницу и будут продолжаться в субботу под лозунгами «Нет МФВ». Участники маршей протестуют против политики фонда в отношении страны.