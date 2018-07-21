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Совфед: не переоценивайте западные рейтинги российской экономики
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Совфед: не переоценивайте западные рейтинги российской экономики 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев заявил, что России следует наблюдать за оценками из майского указа, а не за оценками западных агентств.
Дело в том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне ВВП-, прогноз стабильный. «РИА новости» сообщает, что в докладе даётся прогноз, согласно которому, России предстоит «увеличить темп восстановления экономики роста ВВП на душу населения до показателя, сравнимого с аналогичными по уровню развития странами» за 24 месяца.
«Важно учитывать ту экспертную оценку, которую дают западные консалтинговые агентства и эксперты в отношении перспектив развития национальной экономики России. Но гораздо важнее четко понимать задачи, которые стоят перед отраслями российской экономики, научными технологическими школами, перед миллионами людей, занятыми в реальных секторах экономики, и были сформулированы в майском указе президента», — заявил Мезенцев.
Фото: http://council.gov.ru/
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