Совфед: не переоценивайте западные рейтинги российской экономики

Дело в том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне ВВП-, прогноз стабильный. «РИА новости» сообщает, что в докладе даётся прогноз, согласно которому, России предстоит «увеличить темп восстановления экономики роста ВВП на душу населения до показателя, сравнимого с аналогичными по уровню развития странами» за 24 месяца.

«Важно учитывать ту экспертную оценку, которую дают западные консалтинговые агентства и эксперты в отношении перспектив развития национальной экономики России. Но гораздо важнее четко понимать задачи, которые стоят перед отраслями российской экономики, научными технологическими школами, перед миллионами людей, занятыми в реальных секторах экономики, и были сформулированы в майском указе президента», — заявил Мезенцев.

Фото: http://council.gov.ru/