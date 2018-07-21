Сразу — никак: Украина будет евроинтегрироваться частями

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в своей публикации на сайте ZN.UA. По ее словам, указанное решение является одним из важнейших результатов недавнего саммита ЕС

«Главное, что политическое одобрение разработки механизма секторальной интеграции… создает возможности для процедурной основы необратимости евроинтеграционных реформ», — отметила она.

По словам вице-премьера, механизм секторальной интеграции предполагает разработку взаимных обязательств по реализации конкретных мероприятий, независимо от того, какие политсилы находятся при власти. Накануне саммита Украина предложила ЕС механизм интеграции в энергетической сфере и цифровых рынках, таможенной сфере, в сфере юстиции, свободы и безопасности, которую в ЕС поддержали. Этот механизм должен иметь конкретный перечень решений, которые Украина должна принять, над разработкой перечня должны работать и Украина, и ЕС.

Она также отметила, что механизм даст Украине возможность идти по пути секторальной интеграции, в соответствии с дорожной картой реформ и решений, которая должна быть согласована с ЕС.

«Такой механизм станет своеобразной страховкой от политических колебаний относительно евроинтеграции Украины — как в самой Украине, так и в ЕС…Успешное воплощение этих механизмов может стать основой для распространения их на другие сектора интеграции», — заявила она.

По словам Цинцадзе, данный механизм, в частности, поможет Украине в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС обеспечить доступ к европейским рынкам.

На текущий момент украинские производители в рамках зоны свободной торговли с ЕС могут поставлять в Европу только сырьё и товары с низкой добавленной стоимостью. Это происходит из-за выделения Брюсселем маленьких квот на украинские товары и несоответствии украинской продукции техническим регламентам ЕС.