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Верховный лидер Ирана поддержал идею закрытия Ормузского пролива для поставщиков нефти
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Верховный лидер Ирана поддержал идею закрытия Ормузского пролива для поставщиков нефти 

RT на русском 20 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал предложение президента страны Хасана Рухани о закрытии Ормузского пролива для стран-поставщиков нефти.
Об этом говорится на сайте аятоллы.
«Если экспорт иранской нефти будет блокирован, то никакая другая страна в регионе тоже не будет экспортировать её», — указывается в заявлении Хаменеи.
Он также призвал иранский МИД строго следовать позиции президента по этому вопросу.
Отмечается, что страна будет готова пойти на блокаду, если США продолжат добиваться прекращения закупок иранской нефти другими странами.
Ранее заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции «Саралла» Исмаил Коусари заявил, что Иран готов закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам. В Пентагоне на это ответили, что американские военные обеспечат свободу судоходства в проливе, если Иран решится на данный шаг.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил положение Ирана на мировом рынке нефти и газа.
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