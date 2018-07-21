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В СФ призвали не переоценивать западные рейтинги
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В Совфеде призвали не переоценивать западные рейтинги российской экономики 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: Fotolia / Valerie Potapova
России не следует придавать излишнего значения оценкам состояния ее экономики западными агентствами, гораздо важнее собственная оценка задач, поставленных в майском указе президента, считает председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне BBB-, прогноз стабильный. В релизе агентства сообщается, что более позитивный рейтинг может быть присвоен РФ в следующие 24 месяца в случае "увеличения темпа восстановления экономики и роста ВВП на душу населения до показателя, сравнимого с аналогичными по уровню развития странами".
"Важно учитывать ту экспертную оценку, которую дают западные консалтинговые агентства и эксперты в отношении перспектив развития национальной экономики России. Но гораздо важнее четко понимать задачи, которые стоят перед отраслями российской экономики, научными технологическими школами, перед миллионами людей, занятыми в реальных секторах экономики, и были сформулированы в майском указе президента", — сказал Мезенцев.
Он отметил, что сейчас на первый план выходят не оценки западных агентств, а "новое понимание качества, на которое должна выйти российская экономика, и роли, которой должна добиться Россия".
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