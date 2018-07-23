Рубль укрепляется на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 16 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 63,36 рубля, курс евро понизился на 20 копеек, до 74,25 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта продолжает попытки небольшого укрепления, в пользу которого выступают пять факторов, указывает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук . В начале этой недели внешний фон для рубля умеренно-позитивный, добавляет он.

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По его словам, перечисленные факторы вместе с сохранением суверенного кредитного рейтинга России агентством S&P на прежнем уровне способствуют небольшому укреплению российской валюты.

«Актуальный диапазон движения для пары USD/RUB на сегодня составляет 62,8—63,8 рубля, для пары EUR/RUB — 73,5—74,6 рубля», — прогнозирует Ткачук.

На текущий момент единственный резко негативный для нефти фактор — обострение торговых войн в мире, отмечает аналитик.