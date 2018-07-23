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Рубль укрепляется на открытии торгов
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Рубль укрепляется на открытии торгов 

Банки.ру 17 минут назад
Фото: Вести Экономика
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 16 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 63,36 рубля, курс евро понизился на 20 копеек, до 74,25 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта продолжает попытки небольшого укрепления, в пользу которого выступают пять факторов, указывает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. В начале этой недели внешний фон для рубля умеренно-позитивный, добавляет он.
«Геополитический фактор ушел на второй план. Президент США Дональд Трамп переключился на торговые войны с Китаем и критику ФРС США. Котировки Brent стабилизировались в районе 73 долларов, распродажи в ОФЗ приостановились, доллар слабеет на мировых валютных рынках», — комментирует эксперт.
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По его словам, перечисленные факторы вместе с сохранением суверенного кредитного рейтинга России агентством S&P на прежнем уровне способствуют небольшому укреплению российской валюты.
«Актуальный диапазон движения для пары USD/RUB на сегодня составляет 62,8—63,8 рубля, для пары EUR/RUB — 73,5—74,6 рубля», — прогнозирует Ткачук.
На текущий момент единственный резко негативный для нефти фактор — обострение торговых войн в мире, отмечает аналитик.
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