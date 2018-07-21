Неделя 23-30 июля: девальвация рубля как зримая угроза

Москва , 21 июля — «Вести. Экономика» Эксперты не исключили дальнейшего ослабления рубля, в том числе из-за рисков новых санкций США против РФ . Хотя достаточно высокие цены на нефть и налоги, вкупе с аккуратными действиями ЦБ , а также четкой позицией Дональда Трампа по России вполне способны поддержать рубль.

Окно девальвации Наряду со снижением нефтяных цен, против российской валюты на истекшей неделе сыграло ожидавшееся усиление «новостной» волатильности — из-за вполне позитивной встречи президентов РФ и США, факт успеха которой, похоже, раздосадовал не только записных критиков нынешнего хозяина Белого дома, но и представителей правительственной команды. В результате в пятницу к 17:03 мск на Московской бирже рубль в паре с долларом расчетами «завтра» регистрировался на отметке 63,4325 при фьючерсах на нефть Brent в $73,2 за баррель, тогда как неделей ранее фиксировались показатели в 62,27 руб. /$ и $74,75 за баррель.

В течение следующей недели ведущий аналитик ИФ «Олма» Антон Старцев допустил, возможность выхода пары доллар-рубль выше 64.0 — под давлением внешних факторов. Наряду с прочим, на рубль, вероятно, продолжат воздействовать и цены на нефть. В краткосрочной перспективе на нефтяном рынке возможна консолидация, что снижает его влияние на динамику курса рубля. Однако. в случае пробоя локального минимума в $72.1 по фьючерсам на Brent, с позиций технического анализа, станет возможным углубление ценового снижения. При таком сценарии курс национальной валюты вновь может оказаться под давлением, уточнил Старцев.

Повышение цен на нефть, оговорил директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов , откладывает риски ухудшения валютного климата и несколько их смягчает, но не гарантирует рубль ни от внезапной продажи ОФЗ нерезидентами, ни от увеличения государственных расходов федерального бюджета, ни от ускорения инфляции, ни просто от ухудшения отношения к российской валюте. Причем зависимость от упомянутых факторов свидетельствует о наличии тревожных признаков потенциального усложнения валютного климата, указал Крылов.

Хотя пока, заметил он, курс меньше 64 руб. /$, и технически вероятно возвращение к среднему около 62,75 руб. /$, что экономически обусловлено репатриацией, с целью уплаты налогов при высокой цене нефти. «С фундаментальной точки зрения, в карточном домике валютной секции биржи, плотно заселённой клиентами розничных брокеров, постоянно сохраняется своеобразное „окно“ в потолке — с неизбежным ростом к 70 и возможностью полёта к 80 руб. /$. Для большинства розничных трейдеров опыт прошлых девальваций незабываем. И в этом одна из особенностей таргетирования курса в тех экономиках, где за последние 20-30 лет случалось по несколько кризисов доверия». — резюмировал директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ».

Угрозы радикального ослабления рубля главный экономист ИК «Уралсиб Кэпитал»” Алексей Девятов на сегодня счел мало реалистичными. Хотя и признал возможность усиления давления на рубль как со стороны внешних факторов, в частности, обусловленных рисками новых санкций США против РФ (например, в отношении российского госдолга, что, правда, пока представляется не слишком вероятным), так и со стороны внутренних обстоятельств, в том числе связанных с «плохими» долгами, фактическая доля которых в разы превышает официальный 2-процентный показатель. И также, конечно, для рубля чревато негативом падение цен на нефть.

Тем не менее, в ИК «Уралсиб Кэпитал»” надеются, что цены на топливно-энергетические товары сохранятся на комфортных высоких уровнях, урон от обострения политики протекционизма в ряде стран, в конечном итоге, окажется не слишком значительным, и резкого усиления санкционного давления в отношении России не произойдет. В этих условиях, при прогнозируемом также к концу 2018 г. росте российской экономики на 1,6%, курс рубля ожидается в пределах 64-65 руб. /$. Тогда как на следующей неделе российская валюта будет находиться в диапазоне 61–63 руб. /$, рассказал Девятов.

Окно консолидации Что же касается предстоящего в следующую пятницу заседания совета директоров ЦБ РФ, то здесь большинства аналитиков пока не ожидает сюрпризов.

На ближайшем заседании ЦБ, сообщил Антон Старцев, наиболее вероятным представляется нейтральное для рынка решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне (7.25% годовых). В целом, Центробанк сохраняет настрой на плавное ослабление денежно-кредитной политики. Но, по всей вероятности, очередное снижение ставки будет отложено, с учетом возможного усиления инфляционного давления из-за повышения НДС (закон о повышении ставки НДС с 18% до 20% на днях был принят Госдумой РФ во втором чтении), а также наметившегося ослабления рубля. При этом снижение процентной ставки ЦБ стало бы для него потенциально негативным фактором, пояснил ведущий аналитик ИФ «Олма».

Банк России, напомнил Алексей Девятов, ожидает, что начиная с июля, годовая инфляция будет постепенно возвращаться к целевому уровню в 4%. На фоне роста инфляционных рисков, вызванного апрельской девальвацией рубля и резким увеличением цен на жидкое топливо в мае-июне, а также повышенных инфляционных ожиданий населения, шансов на снижение ключевой ставки в краткосрочной перспективе крайне мало. Хотя, даже если регулятор примет неожиданное решение об изменении ставки, реакция российской валюты окажется непродолжительной, предположил эксперт.

[ССЫЛКИПОТЕМЕ=СЛЕВА] Ссылки по теме

ЦБ РФ смягчил ограничения для кредитования потребителей

Рост реальных доходов россиян продолжает замедляться

[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] По его определению, и итоги заседания ЕЦБ 26 июля, вряд ли, приведут к резким колебаниям рублевого курса. При том, что по результатам июньского заседания представители ЕЦБ объявили сроки прекращения программы выкупа активов и вероятного начала повышения ставок. Однако, в фокусе внимания участников рынка будут оценки по ситуации в экономике стран еврозоны. Несмотря на попытки достичь компромисса, на этой неделе президент США Дональд Трамп вновь заговорил о введении пошлин на европейские автомобили, а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал соразмерный ответ на любые односторонние меры с американской стороны. И если по итогам заседания ЕЦБ обозначатся тревожные нотки, допускающие возможность пересмотра планов по ДКП, это может привести к усилению позиций американского доллара, что окажет давление на рубль, определил главный экономист ИК «Уралсиб Кэпитал»”.

Еще одним негативным фактором эксперты назвали вероятность дальнейшего обострения противоречий в торговой сфере между США и Китаем . Причем здесь наряду, с рисками торговых, уже просматриваются и угрозы валютных войн. К примеру, в пятницу (Седьмой день подряд) Народный банк Китая вновь ослабил курс национальной валюты еще на 0,9%, установив средний обменный курс юаня к доллару на уровне 6,7671, минимуме с июля 2017 г.

Одновременно, кстати, в пятницу утром снижался и курс доллара к большинству мировых валют после того, как президент США Дональд Трамп накануне сообщил СМИ, что он «не в восторге» от политики ФРС США по повышению ставки — в ответ на развитие американской экономики. И кроме того, добавил Трамп, сильный доллар «ставит США в невыгодное положение». Однако, как могут сказаться на рубле наметившиеся новые риски?

В случае эскалации противостояния в торговой сфере, ответил Алексей Девятов, позиции доллара усилятся, вследствие бегства инвесторов от рисков. И это плохая новость для рубля. Однако, если представители Вашингтона и Пекина сядут за стол переговоров и договорятся, к примеру, о том, чтобы новые американские пошлины на китайские товары объемом $200 млрд не вступили в силу, как запланировано, уже в конце августа, это будет позитивно воспринято рублем. И его курс способен будет снизиться к 61-62 руб. /$, предположил аналитик.

youtube.com Окно нормализации Еще одним фактором риска неожиданно стал прошедший 16 июля в Хельсинки саммит президентов РФ и США, вполне благоприятная атмосфера которого далее оказалась перечеркнута резко негативной реакцией американского истеблишмента.

[ССЫЛКИПОТЕМЕ=СЛЕВА] Ссылки по теме

Демократы в конгрессе призвали допросить переводчицу Трампа после его встречи с Путиным Заявления Трампа после встречи с Путиным — очередной повод для внутриполитических нападок Тотальная ликвидация: Россия почти полностью избавилась от трежерис

[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Само содержание встречи лидеров РФ и США и последующие комментарии оказались противоречивыми, подтвердил Антон Старцев. Однако факт налаживания такого диалога, добавил он, представляется событием, благоприятным для российской экономики и для курса рубля. Хотя последующие сообщения о намерении ряда сенаторов США расширить санкции в отношении РФ, действительно, отчасти нейтрализовали положительный эффект от саммита для фондового рынка и курса рубля. Пусть пока усиление санкций и не выглядит наиболее вероятным сценарием.

Напомним, накануне лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл поручил главам комитетов по банкам и международным делам провести слушания по дополнительным мерам против РФ — в рамках «формированию ответа» на вмешательство Москвы в американские выборы.

О наличии неоспоримых свидетельств российского вмешательства в президентские выборы 2016 г., в четверг на форуме по вопросам безопасности в штате Колорадо, по информации ТАСС, вновь заявил директор национальной разведки США Дэниэл Коутс. Причем, когда ведущая попросила его оценить позицию Дональда Трампа, прямо не поддержавшего в Хельсинки выводы американской разведки по поводу РФ, Коутс ответил: «Очевидно, я желал, чтобы он выступил с другим заявлением».

Между тем, требуя от президента США подтверждения вмешательства России в выборы 2016 г., оппоненты, несомненно, пытаются, таким образом, поставить под сомнение их результаты, вкупе с перспективами политики нормализации отношений с Москвой. К слову, сам Дональд Трамп, по возвращении в Вашингтон, выступил с рядом противоречивых заявлений по данному поводу. А в итоге неожиданно пригласил своего российского коллегу посетить уже осенью США. И потому, в преддверии неизбежного нового раунда претензий, для американского лидера, тем более, было бы важно сформулировать собственную четкую позицию на этот счет.

И здесь, вероятно, правильнее было бы все сказать, как есть. О том, что нескончаемые вопросы по поводу состоявшихся два года назад (еще в бытность президентом Барака Обамы ) выборов, в действительности, призваны поставить под сомнение их итоги. Тогда как последние, безусловно, определялись голосованием американского народа, в полном соответствии с законодательством страны. И теперь именно волю своих избирателей исполняет Дональд Трамп, обещавший в предвыборной кампании наладить отношения с Россией, в том числе ради укрепления глобальной безопасности. Вот такая простая и ясная формула в дальнейшем, по идее, также помогла бы снизить градус антироссийских настроений в Вашингтоне, что, в свою очередь, облегчило бы и положение рубля.

Наталья Приходко