Аналитик ЕБР назвал хорошим сигналом для рынка подтверждение S&P суверенного рейтинга РФ

Решение Международного рейтингового агентства S&P подтвердить суверенный рейтинг России было ожидаемым, но позитивные комментарии по будущим рейтингам дают хороший сигнал рынку. Об этом заявил главный экономист Евразийского банка развития (ЕБР) Ярослав Лисоволик

«Реакция рынков будет достаточно сдержанной в связи с тем, что это ожидание было в рынке. Но то, что агентство дает позитивные комментарии относительно возможности повышения рейтинга, это позитивный сигнал, и реакция может быть позитивной», — цитирует «РИА Новости» аналитика.

S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-». Рейтинг в национальной валюте оставлен на уровне «BBB». Прогноз для обоих рейтингов — «стабильный».