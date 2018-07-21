Ещё
Аналитик ЕБР назвал хорошим сигналом для рынка подтверждение S&P суверенного рейтинга РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аналитик ЕБР назвал хорошим сигналом для рынка подтверждение S&P суверенного рейтинга РФ 

Rambler News Service 41 минуту назад
Решение Международного рейтингового агентства S&P подтвердить суверенный рейтинг России было ожидаемым, но позитивные комментарии по будущим рейтингам дают хороший сигнал рынку. Об этом заявил главный экономист Евразийского банка развития (ЕБР) Ярослав Лисоволик.
«Реакция рынков будет достаточно сдержанной в связи с тем, что это ожидание было в рынке. Но то, что агентство дает позитивные комментарии относительно возможности повышения рейтинга, это позитивный сигнал, и реакция может быть позитивной», — цитирует «РИА Новости» аналитика.
S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-». Рейтинг в национальной валюте оставлен на уровне «BBB». Прогноз для обоих рейтингов — «стабильный».
Rambler News Service: последние новости
Россия выиграла спор в арбитраже ВТО о пошлинах Украины на аммиачную селитру В Латвии рассказали об ущербе от плохих отношений с Россией В Киеве назвали способ остановить строительство «Северного потока — 2»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова в короткой юбке вызвала фурор100
Фото кабинета Медведева удивило россиян356
Киев решил отомстить России за Азовское море289
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина57
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»239
Видео
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
02:11
Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
Наука и техника Компании
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение