Ещё
В Петербурге гречка подешевела, а зефир подорожал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге гречка подешевела, а зефир подорожал 

АиФ Санкт-Петербург 39 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге и Ленинградской области снизилась цена на гречку. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Согласно статистике, в области гречка подешевела за год на целых 27,7% — с 88 рублей 47 копеек до 68 рублей 37 копеек в среднем. В Петербурге стоимость крупы снизилась на 3%: сейчас килограмм можно купить примерно за 68 рублей.
Не обошлось и без роста цен. Значительно подорожал зефир: в прошлом году в Ленобласти килограмм стоил 219 рублей 85 копеек, теперь же его цена — 225 рублей 66 копеек. В магазинах Петербурга это лакомство подорожало на 5,6% за год.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Петербуржец пытался отправить в США два минных взрывателя МЧС: в воскресенье ожидается штормовой ветер Следственный комитет подтвердил подлинность останков семьи Николая II
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова в короткой юбке вызвала фурор100
Фото кабинета Медведева удивило россиян356
Киев решил отомстить России за Азовское море289
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина57
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»239
Видео
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
02:11
Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
Наука и техника Компании
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение