В Петербурге гречка подешевела, а зефир подорожал

Согласно статистике, в области гречка подешевела за год на целых 27,7% — с 88 рублей 47 копеек до 68 рублей 37 копеек в среднем. В Петербурге стоимость крупы снизилась на 3%: сейчас килограмм можно купить примерно за 68 рублей.

Не обошлось и без роста цен. Значительно подорожал зефир: в прошлом году в Ленобласти килограмм стоил 219 рублей 85 копеек, теперь же его цена — 225 рублей 66 копеек. В магазинах Петербурга это лакомство подорожало на 5,6% за год.