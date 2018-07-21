Россия в ВТО: экономические последствия

Фото: WTO По причине ускоренной глобализации в 20 веке для большинства стран значительно возросла роль международной торговли. В то же время стремление защитить собственного производителя с помощью введения тарифных барьеров, импортных квот и полного эмбарго определенных видов продукции препятствовало развитию торговли на глобальном уровне. Одним из первых шагов по преодолению данных препятствий стало подписание «Генерального соглашения по тарифам и торговле» в 1947 году.

Торговые раунды, проходившие под эгидой ГАТТ, позволили в значительной мере снизить внешнеторговые пошлины. В ходе Уругвайского раунда переговоров было достигнуто соглашение о преобразовании ГАТТ в постоянно действующую организацию (ВТО), которая бы позволяла более оперативно решать торговые споры. ВТО в данный момент имеет статус безальтернативного регулятора международной торговли и является единственным инструментом по борьбе с торговой дискриминацией и ущемлением прав отдельно взятых государств. Для вступления в ВТО государство должно изменить свое законодательство в области пошлин и тарифов в соответствие с требованиями организации. На 2018 год в ВТО состоят 164 государства.

Вступление Российской Федерации в ВТО произошло в 2012 году по относительно гибким условиям, предусматривающим планомерный переход к пониженным тарифным пошлинам. В рамках соглашения был установлен переходный период 2-3 года (5-7 лет для наиболее чувствительных товаров) в течение которого происходило снижение уровня импортных пошлин. Снижение уровня средневзвешенной ставки импортной пошлины составило 3%, а по части сельскохозяйственных товаров и продовольствия снижение достигло 4,4%.

После вступления России в ВТО можно выделить ряд положительных последствий. Акцент на развитие международной торговли и кооперации позволял повысить инвестиционный климат в Российской Федерации. Ранее России было трудно в полной мере реализовывать собственную внешнеторговую политику, однако после 2012 года ряд стран были вынуждены отменить меры по протекционизму по отношению к России (отмена поправки Джексона-Вэника в США , по которой запрещалось предоставлять России режим наибольшего благоприятствования в сфере торговли). Россия получила доступ к международным технологиям на равных правах с остальными государствами, что в перспективе является фактором, способствующим интенсивному экономическому росту.

Был установлен относительный баланс между ускоренной интеграцией страны в мировую экономику и защитой собственного производства. Став полноправным членом ВТО, Россия расширила свои возможности по отстаиванию интересов экспортеров в зарубежных государствах, примером чего может служить иск по третьему энергопакету ЕС

Вступление в организацию дало немедленный эффект на внешнеторговый баланс России. По результатам первой половины 2013 года можно наблюдать рост импорта на 3,4% с 145721 млн долларов до 150678 млн долларов и снижение экспорта на 2,74% с 261105 млн долларов до 253943 млн долларов. Сальдо внешнеторгового оборота снизилось более чем на 10%, что связано с повышением конкуренции на внутреннем рынке в связи со снижением импортных пошлин.

Значительно изменилась структура внешней торговли. Доля экспорта и импорта в страны СНГ показала снижение на 7,2% и 8% соответственно. За тот же период экспорт и импорт в страны дальнего зарубежья повысились на 1,7% и 1,5%.

Структура экспорта по категориям экспортируемых товаров не показала значительных изменений после вступления в ВТО. Наибольшее изменение произошло в сфере топливно-энергетических товаров, удельный вес которых снизился на 7,2% по отношению к тому же периоду 2012 года. Рост удельного веса в структуре экспорта показали машины и оборудование, металлы и продукция химической промышленности.

В январе-июне 2013 года стоимостной объем топливно-энергетических товаров не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, в то время как физический объем снизился на 10,6%. При этом среди данных товаров возросли физические объемы экспорта в страны дальнего зарубежья: бензина на 17,0%, дизельного топлива — на 28,3%, газа природного — на 11,6%, топлив жидких — на 10,6%, угля каменного — на 13,2%. Доля экспорта металлов и изделий из них уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 1,6%. Снижение произошло как физического объема (на 12,2%), так и стоимостного (на 18,3%). В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья удельный вес металлов и изделий из них в январе-июне 2013 года составила 7,6%, что на 1,6% меньше по сравнению с 2012. Стоимостной объем экспорта указанных товаров снизился по сравнению с январем-июнем 2012 года на 18,3%, а физический — на 12,2%.

2016 год ознаменовался крайне низкими показателями внешнеторгового оборота, причиной которого стало резкое снижение цены на нефть и, как следствие, девальвация рубля. Объем экспорта России уменьшился на 28,7% по причине резкого снижения цены на продукты экспорта. Частично компенсировать топливно-энергетический экспорт смогло повышение поставок за границу техники и сельхозпродукции.

Машины и оборудование имеют наибольший структурный объем импорта из стран дальнего зарубежья — на них приходится 44%. Стоимостной объем ввоза данной группы товаров сократился на 8,2%, наибольшее снижение произошло в с фере легковых и грузовых автомобилей — физические объемы их ввоза сократились на 31% и 23,2% соответственно. Падение объемов импорта техники наблюдается уже несколько лет подряд. С одной стороны, это связано с переносом заводов по производству машин и оборудования из стран дальнего зарубежья непосредственно на территорию России, а с другой — ростом цен и снижением покупательской способности населения по причине девальвации российского рубля.

Однако говорить о влиянии вступления в ВТО невозможно, не принимая во внимание внешнеполитическую и экономическую обстановку в стране. Кратковременная разрядка международно-политических отношений закончилась в 2014 году, в связи с санкциями по причине «присоединения Крыма к России и конфликта на востоке Украины ». Данные события практически нивелировали основную часть положительных эффектов вступления в ВТО. Данные санкции были сделаны с поправкой на статью ГАТТ, следуя которой государства имеют право вводить ограничения по соображению национальной безопасности. В данном случае и санкции стран Евросоюза, и санкции России не были оспорены в ВТО.

Вместе с тем, не оправдались надежды российских экспортеров на облегчение доступа на международные рынки: к уже существовавшим до «санкционной войны» ограничениям против российских компаний добавились новые. Россия не получила доступ к передовым технологиям, упали объемы прямых инвестиций, затруднен доступ к дешевым финансовым кредитам, что было главным при вступлении в ВТО.

Крупные убытки в результате вступления в ВТО понес сельскохозяйственный сектор. Значительное снижение тарифной пошлины вкупе с усилением конкуренции на внутреннем рынке пошатнули позиции российских сельхозпроизводителей. Своевременным решением данной проблемы стал частичный запрет на ввоз сельхозпродукции из ряда государств.

Недостаток высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции и общая спешка в вопросах ратифицирования договора (договор был ратифицирован до полного перевода соответствующего договора на русский язык) привело к тому, что после вступления в ВТО против России в ряде стран действует несколько расследований по поводу экспорта российских товаров по демпинговым ценам.

Из-за снижения ввозных пошлин за 5 лет Российский бюджет недосчитался 800 миллиардов рублей. Сам механизм ВТО в последние годы теряет свою эффективность, становится неспособным поддерживать безбарьерную экономическую среду в международной торговле. Также, несмотря на большое количество исков, поданных в рамках организации процедур по решению торговых споров, не было принято решений, вводящих значимых санкций. Во время частых экономических и политических кризисов государства вводят сугубо протекционистские меры, без санкций со стороны ВТО.

Данные аргументы ставят под вопрос само членство России в данной организации, что привело к рассмотрению в Госдуме РФ вопроса о выходе России из ВТО. Однако, по прогнозам ряда экономистов, выход России приведет к ужесточению международных санкций и к невозможности отстаивать свои торгово-экономические интересы на мировой арене. Также выход России из ВТО приведет только к кратковременному росту отечественного производства. Изоляция от международного рынка и международных технологий может стать отправной точкой к замедлению роста научно-технологического потенциала России.

Подводя итоги, можно выделить, что вступление России в ВТО имеет не положительный и не отрицательный, а, по большей части, нейтральный характер. Вместе с интеграцией России в мировую экономику мы получили и ряд проблем для собственного производства, вкупе со снижением государственных доходов от пошлин на ввозимые товары.