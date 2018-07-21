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Китай и ОАЭ готовы развивать взаимодействие по атому
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Китай и ОАЭ готовы развивать взаимодействие по атому 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КНР и ОАЭ по итогам визита китайского лидера Си Цзиньпина в ближневосточную страну выразили намерение создать механизм сотрудничества вооруженных сил двух стран, а также укреплять сотрудничество в сфере атомных технологий, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
"Стороны дали высокую оценку дружественному и плодотворному сотрудничеству между вооруженными силами двух стран, выразили готовность создать механизм сотрудничества вооруженных сил двух стран, укреплять деловое сотрудничество в области контактов на высоком уровне, взаимодействие между разными видами войск, проводить совместные тренировки, подготовку кадров", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.
Помимо этого, как сообщил китайский МИД, стороны выразили готовность активно развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности.
"Китай и ОАЭ должны укрепить сотрудничество в сфере атомных технологий, усилить региональное и международное сотрудничество в сфере нераспространения и в рамках соответствующих договоров об экспортном контроле, совместно участвовать в борьбе с контрабандой ядерных материалов", — отмечено в документе.
Си Цзиньпин находился с госвизитом в ОАЭ с 19 по 21 июля, это первый за 29 лет визит китайского лидера в ОАЭ, а для него лично — первый зарубежный визит после переизбрания на должность председателя КНР. После ОАЭ он посетит Сенегал, Руанду и ЮАР, а с 25 по 27 июля примет участие в 10-м юбилейном саммите лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге. На обратном пути Си Цзиньпин совершит остановку на Маврикии для дружественного визита.
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