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Нефтяники США устали от санкций против России
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Reuters: нефтегазовые компании США хотят убедить Конгресс не ужесточать санкции против РФ 

ТАСС 29 минут назад
Фото: Reuters
Лоббисты, представляющие интересы нефтегазовой промышленности США, пытаются переубедить членов Конгресса ужесточать санкции, направленные против России. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Сенате страны.
Сейчас в Конгрессе идет активное обсуждение законопроекта, предусматривающего ужесточение антироссийских санкций, если выяснится, что приписываемое России вмешательство в американские выборы в 2016 году носило более серьезный характер. При этом источники агентства отказались называть компании, которые выступают против санкций.
Тем не менее, по сведениям собеседника агентства в Сенате, в частности, Российско-американская торговая палата, которая является некоммерческой организацией, высказывает обеспокоенность по поводу инициативы. Ее членами являются такие представители американской нефтегазовой промышленности, как ExxonMobil, выступавшая и ранее против ограничений в отношении РФ, и Chevron. Ранее американские концерны заявляли, что из-за санкций они вынуждены отказываться от проектов в РФ, где на их места приходят конкуренты из других стран.
Представители палаты и компаний не ответили на просьбу агентства прокомментировать эту информацию.
ExxonMobil из-за антироссийских санкций в 2018 году намерена начать процедуру выхода из совместных с "Роснефтью" проектов в сфере поисков месторождений нефти. Такое решение было принято в конце 2017 года после того, как США законодательно закрепили и расширили санкции против России. ExxonMobil и ее дочерние структуры заявили, что будут выполнять все требования американского законодательства.
17 июля спикер Палаты представителей Пол Райан заявил, что Конгресс готов рассмотреть новые санкции в отношении России в связи с якобы имевшим место вмешательством Москвы в американские выборы 2016 года. Россия неоднократно опровергала информацию о вмешательстве в выборы в США.
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