Нефтегазовые компании США устали от санкции против РФ

Reuters: нефтегазовые компании США хотят убедить Конгресс не ужесточать санкции против РФ

Лоббисты, представляющие интересы нефтегазовой промышленности США , пытаются переубедить членов Конгресса ужесточать санкции, направленные против России . Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Сенате страны.

Сейчас в Конгрессе идет активное обсуждение законопроекта, предусматривающего ужесточение антироссийских санкций, если выяснится, что приписываемое России вмешательство в американские выборы в 2016 году носило более серьезный характер. При этом источники агентства отказались называть компании, которые выступают против санкций.

Тем не менее, по сведениям собеседника агентства в Сенате, в частности, Российско-американская торговая палата, которая является некоммерческой организацией, высказывает обеспокоенность по поводу инициативы. Ее членами являются такие представители американской нефтегазовой промышленности, как ExxonMobil , выступавшая и ранее против ограничений в отношении РФ, и Chevron. Ранее американские концерны заявляли, что из-за санкций они вынуждены отказываться от проектов в РФ, где на их места приходят конкуренты из других стран.

Представители палаты и компаний не ответили на просьбу агентства прокомментировать эту информацию.

ExxonMobil из-за антироссийских санкций в 2018 году намерена начать процедуру выхода из совместных с "Роснефтью" проектов в сфере поисков месторождений нефти. Такое решение было принято в конце 2017 года после того, как США законодательно закрепили и расширили санкции против России. ExxonMobil и ее дочерние структуры заявили, что будут выполнять все требования американского законодательства.